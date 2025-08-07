;

Gustavo Quinteros reaparece y confiesa dónde quiere volver a dirigir: “Esperemos que salga algo interesante”

El exentrenador de Colo Colo se encuentra sin equipo y habló de su futuro en medio de sus vacaciones en Miami.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Gustavo Quinteros sigue cesante luego de su salida de Gremio de Porto Alegre. El extécnico de Colo Colo fue despedido del elenco brasileño en abril de este año y todavía no ha encontrado club para volver a dirigir.

En ese escenario, el estratega de 60 años conversó con el diario Olé en medio de sus vacaciones en Miami y reconoció su deseo de volver a calzarse el buzo de entrenador, aunque dejó en claro en qué país le gustaría hacerlo.

Revisa también:

ADN

“Me gustaría esperar algo interesante del fútbol argentino. Estuve muchos años trabajando afuera y la idea mía es estar con mi familia en Argentina. Esperemos que salga algo interesante”, aseguró.

Al ser consultado si su ideal es llegar a un equipo grande de Argentina, Quinteros no dudó en responder que: “Sería bueno, pero hoy por hoy estoy tranquilo, de vacaciones, esperando una oportunidad que se puede dar a fin de año”.

“Hacía mucho tiempo que no tenía vacaciones. Tuve oportunidades para trabajar, pero las dejé pasar porque quería descansar y estar bien para un proyecto muy importante que puede llegar", agregó el también extécnico de Universidad Católica.

Cabe recordar que tras su exitosa campaña con Vélez Sarsfield que terminó con un título en 2024, Gustavo Quinteros ha sonado como candidato en la banca de clubes como Boca Juniors e incluso Colo Colo, cuando estuvo cerca de concretarse la salida de Jorge Almirón.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad