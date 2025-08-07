Gustavo Quinteros reaparece y confiesa dónde quiere volver a dirigir: “Esperemos que salga algo interesante”

Gustavo Quinteros sigue cesante luego de su salida de Gremio de Porto Alegre. El extécnico de Colo Colo fue despedido del elenco brasileño en abril de este año y todavía no ha encontrado club para volver a dirigir.

En ese escenario, el estratega de 60 años conversó con el diario Olé en medio de sus vacaciones en Miami y reconoció su deseo de volver a calzarse el buzo de entrenador, aunque dejó en claro en qué país le gustaría hacerlo.

“Me gustaría esperar algo interesante del fútbol argentino. Estuve muchos años trabajando afuera y la idea mía es estar con mi familia en Argentina. Esperemos que salga algo interesante”, aseguró.

Al ser consultado si su ideal es llegar a un equipo grande de Argentina, Quinteros no dudó en responder que: “Sería bueno, pero hoy por hoy estoy tranquilo, de vacaciones, esperando una oportunidad que se puede dar a fin de año”.

“Hacía mucho tiempo que no tenía vacaciones. Tuve oportunidades para trabajar, pero las dejé pasar porque quería descansar y estar bien para un proyecto muy importante que puede llegar", agregó el también extécnico de Universidad Católica.

Cabe recordar que tras su exitosa campaña con Vélez Sarsfield que terminó con un título en 2024, Gustavo Quinteros ha sonado como candidato en la banca de clubes como Boca Juniors e incluso Colo Colo, cuando estuvo cerca de concretarse la salida de Jorge Almirón.