Matthei es superada por Parisi y cae al cuarto lugar en encuesta Cadem

Durante este domingo, se revelaron los resultados de la última encuesta Cadem sobre las intenciones de voto para las elecciones presidenciales de noviembre, que muestra a Jeannette Jara ganando la primera vuelta y superando a José Antonio Kast.

Sin embargo, la encuesta evidenció la caída de la candidatura de Evelyn Matthei, abanderada de Chile Vamos y los Amarillos, días después de que varios congresistas de Renovación Nacional, a través del diputado Andrés Celis, aseguraran que la mitad de ellos respaldaría a José Antonio Kast tras los malos resultados de Matthei.

En concreto, Matthei baja al cuarto lugar con un 11%. Jara, de Unidad por Chile , alcanza el 31%, seguida por Kast, de los Republicanos, con un 29%. En tercer lugar, se encuentra Franco Parisi, líder del Partido de la Gente, con un 12%.

En los lugares más bajos se ubican Johannes Kaiser (6%), Harold Mayne-Nicholls (1%), Marco Enríquez-Ominami (1%) y Eduardo Artés (0%). Un 9% de los encuestados no sabe, no responde o no votaría.

El diputado Andrés Celis, consultado sobre el panorama de Renovación Nacional (RN), estimó que “la mitad” de los congresistas del partido preferiría no competir contra los republicanos. En cuanto a la posibilidad de retirar la candidatura de Matthei, Celis sugirió: “Que haya candidato único”.