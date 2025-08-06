;

“No me sorprende, es muy predecible”: Camila Vallejo responde a denuncia de la UDI por presunto respaldo electoral a Jeannette Jara

La ministra descartó que haya intervencionismo y aseguró que el Gobierno no será silenciado. “No nos pueden censurar”, afirmó.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a la denuncia que diputados de la UDI presentarán ante la Contraloría por presunto intervencionismo electoral.

Lo anterior luego de que Vallejo emitiera comentarios que habrían favorecido a la candidata oficialista Jeannette Jara y cuestionado a la postulante de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

En entrevista con Meganoticias, la ministra afirmó que la acción es esperable: “No me sorprende, es muy predecible. Cada vez que hay elecciones nos han querido acusar de intervencionismo electoral, es como parte ya del folclor electoral”.

Vallejo defendió su rol institucional y cuestionó a los parlamentarios opositores: “¿Que ellos sigan creando videos denostando al Presidente, mintiendo sobre la gestión de gobierno y que nosotros no digamos nada? ¿Realmente eso pretenden?

“¿Pretenden que nos callemos?”

Agregó que no se quedarán callados: “¿Pretenden que nos callemos? No nos pueden censurar”. Y enfatizó que “tenemos no solamente el derecho, sino que el deber de, frente a la desinformación, el engaño, la mentira y la denostación de la figura presidencial, salir a enfrentar”.

Nos corresponde defender nuestras decisiones, explicar a la ciudadanía frente a estas campañas y sitios sociales no tiene que ver con una candidatura”, añadió, recalcando que sus dichos apuntan a la gestión del gobierno y no a apoyar candidaturas específicas.

