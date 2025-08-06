O’Higgins, que viene de ganarle a Unión La Calera en la jornada anterior, ha sido uno de los equipos más destacados del Campeonato Nacional 2025, donde marcha en la quinta ubicación con 30 puntos.

Martín Sarrafiore, una de las buenas figuras del “Capo de Provincia”, conversó con Los Tenores de la Tarde y se refirió a la polivalencia que tiene en su juego, pudiendo ocupar distintas posiciones en la cancha.

“En Brasil me tocó ir al arco. Trato de hacerlo de la mejor manera posible, ganarme un lugar donde me toque y estar a disposición del cuerpo técnico. Aunque siempre fui mediapunta, es donde jugué siempre en las juveniles”, comenzó diciendo el argentino.

El ex Inter de Porto Alegre también comentó la posibilidad que tuvo de jugar en el Manchester City. “Sí, cuando era más chico hice unas pruebas en Inglaterra. Después me fui para Argentina y llegué a Huracán, donde estuve cerca de cinco años”, agregó.

Luego, al ser consultado por la gran cantidad de futbolistas Sub 20 que ha utilizado O’Higgins, respondió: “el club tiene una gran cantera, me pone contento que saque tantos jugadores. El cuerpo técnico también le da mucho espacio a los chicos. El otro día lo hablábamos con el plantel y no todos tuvimos esas oportunidades”.

“Nosotros tuvimos poco contacto, pero yo creo que el club está en buenas manos, van a querer lo mejor para la institución y para los hinchas. Desearle lo mejor, por el bien de todos”, sentenció acerca de la nueva dirigencia de los celestes, donde tendrá un rol preponderante el representante de futbolistas, Christian Bragarnik.