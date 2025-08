Exfutbolista chileno lanza potente mensaje por foto de Alexis Sánchez con Felicevich: “Me cagó la vida”

A través de sus redes sociales, Alexis Sánchez publicó imágenes de un asado donde compartió con su compañero en Udinese, Damián Pizarro, y su representante, Fernando Felicevich.

La foto generó muchas reacciones, principalmente por la presencia del agente argentino. Y entre los comentarios que dejó la publicación, llamó la atención el potente mensaje de Alberto Letelier, exjugador chileno que se retiró del fútbol a sus 21 años.

“Mi ídolo de la vida, Alexis Sánchez, con uno de los que me cagó la vida, Fernando Felicevich”, escribió el exfutbolista en el Instagram del tocopillano.

En la misma foto, Letelier mencionó a otras personas: “Daniel Behar, Rodrigo Ramírez, Vibra Fútbol, junto a (Pablo) Calandria y (Javier) Furwasser mataron el sueño de un niño, se encargaron de que no encontrara club en ninguna parte”.

El caso de Alberto Letelier que involucra a Fernando Felicevich

En marzo de este año, Alberto Letelier anunció su retiro del fútbol tras no conseguir equipo y culpó a Fernando Felicevich, quien fue su representante.

En una entrevista, el formado en O’Higgins contó que Felicevich lo contactó después de jugar un torneo en Valdivia. “Acepté la propuesta porque es el representante de Alexis, que es mi ídolo, de Vidal, de casi toda la Generación Dorada, sin saber lo que se me venía”, señaló.

Sobre las gestiones que hizo su representante, el volante se mostró decepcionado porque lo enviaron a jugar a Deportes Santa Cruz. “Fernando Felicevich tiene contactos en La Serena, Huachipato, la U, y otros contactos a nivel nacional, entonces pensé que me iba a mover a alguno de esos clubes para ir creciendo y tomar ritmo, pero no lo hizo. Me mandó a Deportes Santa Cruz”, comentó.

Por último, Alberto Letelier aseguró que el agente le soltó la mano de un momento a otro. “Yo seguí hablando con Rodrigo Ramírez, quien trabajaba con Felicevich, y un día me mandó un texto diciéndome que ya no trabajarían más conmigo, que hace mucho tiempo dejé de estar con ellos, y que ahora solo me ayudaban porque eran buena onda, pero que ya se había cortado el lazo”, concluyó.