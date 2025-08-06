Cristóbal Chadwick, delantero de 20 años formado en Everton de Viña del Mar, partió cedido al Cuiabá de Brasil, club al que arribó el pasado lunes 4 de agosto.

El chileno, que solo lleva dos días en tierras brasileñas, ya disputó su primer partido con el “Dourado”, eso sí, con el equipo Sub 20.

El “9” fue titular y anotó un hat-trick en la goleada 9-2 de su conjunto ante Vila Aurora, por el Campeonato Matogrossense. Además, las tres anotaciones fueron en el primer tiempo.

Cristóbal Chadwick forma parte de los jugadores considerados por Nicolás Córdova en La Roja Sub 20 y se espera que sea uno de los que represente a Chile en el Mundial de la categoría que se disputará en nuestro país.