Hinchas lanzan maletas a su entrenador para que se vaya del club: ganó tres de las últimas cuatro ligas

Una insólita situación se vivió el fútbol de Lituania, cuando unos aficionados idearon una peculiar forma de exigir la salida del entrenador de su equipo.

Hinchas del FK Žalgiris, mientras jugaban ante el Kauno Žalgiris, por la jornada 23 de la A Liga, lanzaron maletas al campo de juego en pleno partido, en señal de protesta para que el DT Vladimir Cheburin, renuncie a su puesto.

Los fanáticos lituanos no están para nada contentos con el rendimiento de su equipo, que marcha en el séptimo lugar de la tabla, que solo cuenta con 10 escuadras en el campeonato.

De poco sirvió tirar tantas valijas, puesto que igualmente acabaron perdiendo el choque por 2-1 y el entrenador sigue en el cargo. Además, los propios hinchas tuvieron que recoger las maletas del césped.

El FK Žalgiris es uno de los equipos más grandes del futbol lituano, donde ha sido campeón en 11 ocasiones de la primera división.