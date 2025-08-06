;

VIDEO. Hinchas lanzan maletas a su entrenador para que se vaya del club: ganó tres de las últimas cuatro ligas

La protesta ocurrió en la primera división de Lituania.

Javier Catalán

Hinchas lanzan maletas a su entrenador para que se vaya del club: ganó tres de las últimas cuatro ligas

Una insólita situación se vivió el fútbol de Lituania, cuando unos aficionados idearon una peculiar forma de exigir la salida del entrenador de su equipo.

Hinchas del FK Žalgiris, mientras jugaban ante el Kauno Žalgiris, por la jornada 23 de la A Liga, lanzaron maletas al campo de juego en pleno partido, en señal de protesta para que el DT Vladimir Cheburin, renuncie a su puesto.

Los fanáticos lituanos no están para nada contentos con el rendimiento de su equipo, que marcha en el séptimo lugar de la tabla, que solo cuenta con 10 escuadras en el campeonato.

Revisa también:

ADN

De poco sirvió tirar tantas valijas, puesto que igualmente acabaron perdiendo el choque por 2-1 y el entrenador sigue en el cargo. Además, los propios hinchas tuvieron que recoger las maletas del césped.

El FK Žalgiris es uno de los equipos más grandes del futbol lituano, donde ha sido campeón en 11 ocasiones de la primera división.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad