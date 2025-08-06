Abel Ferreira, entrenador de Palmeiras, ha sabido construir uno de los equipos más dominantes del fútbol sudamericano en el último lustro, pero su historia con el “Verdao” podría estar llegando a sus últimos capítulos.

Durante este miércoles, los dirigidos por el portugués quedaron eliminados de la Copa de Brasil tras caer como locales ante Corinthians, su clásico rival, por 2-0. Matheus Bidu (43′) y Gustavo Henrique (59′) marcaron los goles para la visita.

Na moral?



Eu sou muito fã do jogador Matheus Bidu.



Ele chegou desacreditado, em 2023 e pesar de algumas críticas, sempre trabalhou calado até ter seu espaço.



Moleque ajuda demais o Corinthians, ainda bem que está sendo valorizado como merece!pic.twitter.com/Bm69SClS4S — rodriguesˢᶜᶜᵖ (@NJanfren) August 7, 2025

El encuentro estuvo marcado por el roce desde los primeros minutos. De hecho, a los 15 de la primera mitad, Palmeiras se quedó con un jugador menos por la expulsión de Aníbal Moreno, quien le propinó un fuerte cabezazo al venezolano José Martínez. Luego, cuando el partido ya se jugaba en sus últimos segundos, Emiliano Martínez, también del “Verdao”, vio la roja directa.

Una vez terminado el encuentro, la hinchada explotó en contra del entrenador portugués y todo el estadio coreó: “Abel, ándate a la mierda”, a lo que Ferreira respondió con aplausos irónicos.

⚠️🗣️ “ABEL, ANDATE A LA MIERD*”.



El cántico de los hinchas de Palmeiras y el APLAUSO IRÓNICO de Abel Ferreira.



Increíble situación para el DT que ganó DOS COPAS LIBERTADORES en el club. 😳pic.twitter.com/N1WWY5e99l — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 7, 2025

Cabe recordar que el técnico lleva cinco años al mando del club brasileño, con el que ha ganado 10 títulos, entre ellos dos Copas Libertadores. Además, en la presente edición del torneo marcha invicto, con triunfos en todos sus partidos.