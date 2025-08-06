;

VIDEOS. “Ándate a la...”: los cánticos de los hinchas de Palmeiras contra Abel Ferreira tras perder clásico ante Corinthians

El entrenador portugués ha ganado dos Copa Libertadores con el “Verdao”, pero los aficionados piden su salida.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Sports Press Photo

Abel Ferreira, entrenador de Palmeiras, ha sabido construir uno de los equipos más dominantes del fútbol sudamericano en el último lustro, pero su historia con el “Verdao” podría estar llegando a sus últimos capítulos.

Durante este miércoles, los dirigidos por el portugués quedaron eliminados de la Copa de Brasil tras caer como locales ante Corinthians, su clásico rival, por 2-0. Matheus Bidu (43′) y Gustavo Henrique (59′) marcaron los goles para la visita.

El encuentro estuvo marcado por el roce desde los primeros minutos. De hecho, a los 15 de la primera mitad, Palmeiras se quedó con un jugador menos por la expulsión de Aníbal Moreno, quien le propinó un fuerte cabezazo al venezolano José Martínez. Luego, cuando el partido ya se jugaba en sus últimos segundos, Emiliano Martínez, también del “Verdao”, vio la roja directa.

Revisa también:

ADN

Una vez terminado el encuentro, la hinchada explotó en contra del entrenador portugués y todo el estadio coreó: “Abel, ándate a la mierda, a lo que Ferreira respondió con aplausos irónicos.

Cabe recordar que el técnico lleva cinco años al mando del club brasileño, con el que ha ganado 10 títulos, entre ellos dos Copas Libertadores. Además, en la presente edición del torneo marcha invicto, con triunfos en todos sus partidos.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad