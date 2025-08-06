;

Este es el árbitro designado para el duelo de ida entre la U e Independiente por los octavos de la Copa Sudamericana

Los azules recibirán al “Rojo” el próximo miércoles 13 de agosto en el Estadio Nacional.

Universidad de Chile es el único equipo nacional que sigue con vida en torneos internacionales, específicamente en la Copa Sudamericana 2025.

El “Romántico Viajero” deberá enfrentar a Independiente de Avellaneda en la ida de los octavos de final, el próximo miércoles 13 de agosto a las 20:30 horas, en el Estadio Nacional.

Para ese importante duelo, los azules ya conocen al equipo arbitral que impartirá justicia, el cual está conformado en su totalidad por réferis brasileños.

El juez principal será Anderson Daronco, quien será asistido por Danilo Manis y Nailton Souza. La cuarta árbitra será Edina Alves, mientras que en la sala VAR estarán Daiane Muniz y Pablo Gonçalves.

Antes de este crucial encuentro, Universidad de Chile deberá enfrentar a Unión Española el sábado 9 de agosto, duelo también trascendental para no perderle pisada a Coquimbo Unido en la cima del Campeonato Nacional.

