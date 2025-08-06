;

VIDEO. Heung-Min Son deja el Tottenham tras 10 años y se convierte el fichaje más caro en la historial de la MLS

El surcoreano jugará en Los Ángeles FC, donde firmó un contrato por dos años.

Heung-Min Son puso fin a su historia con el Tottenham tras 10 años en el equipo londinense y se convirtió en el fichaje más caro en la historia de la MLS.

El surcoreano de 33 años se transformó en el flamante refuerzo de Los Ángeles FC por 22,5 millones de euros, el precio más alto que se ha pagado por un jugador en el fútbol de Estados Unidos.

Con este monto, “Sonny” supera a Emmanuel Latte Lath, futbolista de Costa de Marfil por el que Atlanta United pagó 21,25 millones al Middlesbrough a principios de este año.

El exatacante de los “Spurs” firmó un contrato con LAFC hasta 2027, con opción de ampliarlo hasta junio de 2029, tal como informaron en la presentación del jugador a través de redes sociales.

Heung-Min Son se reencontrará en Estados Unidos con Hugo Lloris, arquero francés con quien compartió su estancia en Tottenham, donde ambos disputaron la final de la Champions League en 2019.

