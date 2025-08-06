;

¿El arquero de La Roja? Thomas Gillier rompió un increíble récord en su debut con el CF Montreal

La marca la ostentaba Jonathan Sirois, su competencia en la portería del club de la MLS.

Javier Catalán

Foto: @cfmontreal

Foto: @cfmontreal

Este martes recién pasado, Thomas Gillier tuvo un gran debut con CF Montreal, rompiendo un increíble récord que pertenecía a Jonathan Sirois, su competencia en el arco del club canadiense.

El formado en Universidad Católica fue titular en la derrota de su equipo por 2-1 ante Puebla de México, por la Leagues Cup, torneo que enfrenta a los clubes de la Liga MX y la MLS.

Revisa también:

ADN

Pese a no conseguir la victoria, el chileno de 21 años realizó una destacada actuación, en la que incluso atajó un penal en el minuto 25, cuando el duelo aún estaba igualado sin goles.

Además, Thomas Gillier registró 11 atajadas a remates rivales, la mayor cantidad conseguida por un portero en un mismo partido de la competencia norteamericana. El segundo lugar lo comparten otros cuatro guardametas con 7 paradas, entre ellos Jonathan Sirois también del Montreal CF.

Cabe recordar que el formado en la UC se encuentra cedido en el equipo canadiense desde Bologna de Italia, que lo envió a préstamo para que sume experiencia antes de pelear por el arco del club de la Serie A.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad