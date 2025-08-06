¿El arquero de La Roja? Thomas Gillier rompió un increíble récord en su debut con el CF Montreal

Este martes recién pasado, Thomas Gillier tuvo un gran debut con CF Montreal, rompiendo un increíble récord que pertenecía a Jonathan Sirois, su competencia en el arco del club canadiense.

El formado en Universidad Católica fue titular en la derrota de su equipo por 2-1 ante Puebla de México, por la Leagues Cup, torneo que enfrenta a los clubes de la Liga MX y la MLS.

Pese a no conseguir la victoria, el chileno de 21 años realizó una destacada actuación, en la que incluso atajó un penal en el minuto 25, cuando el duelo aún estaba igualado sin goles.

Además, Thomas Gillier registró 11 atajadas a remates rivales, la mayor cantidad conseguida por un portero en un mismo partido de la competencia norteamericana. El segundo lugar lo comparten otros cuatro guardametas con 7 paradas, entre ellos Jonathan Sirois también del Montreal CF.

Cabe recordar que el formado en la UC se encuentra cedido en el equipo canadiense desde Bologna de Italia, que lo envió a préstamo para que sume experiencia antes de pelear por el arco del club de la Serie A.