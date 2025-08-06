;

La Roja volvería a jugar fuera de Santiago tras dos años: ya tiene estadio y posible rival para amistoso

La última vez que la selección chilena disputó un partido fuera de la capital fue en junio del 2023.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Después de casi dos años y medio, la selección chilena volverá a jugar un partido fuera de Santiago y regresará al sur del país, concretamente al estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Según la información de Sabes Deportes, La Roja disputará un amistoso en el recinto de Collao durante la próxima fecha FIFA. Dicho encuentro se jugaría el 10 de octubre y, si bien todavía no está confirmado, el rival de Chile sería República Dominicana.

Revisa también:

ADN

Para esa fecha, el combinado nacional ya habrá finalizado su participación en las Eliminatorias para el Mundial 2026, considerando que en septiembre tendrá sus últimos dos partidos clasificatorios ante Brasil de visita y de local frente a Uruguay.

Cabe recordar que La Roja visitó Concepción por última vez el 11 de junio de 2023 bajo la dirección técnica de Eduardo Berizzo. En esa ocasión, goleó por 3-0 a Cuba con tantos de Marcelino Núñez (2) y Rodrigo Echeverría.

Además, el último partido que la selección chilena jugó en una región del país data del 16 de junio de 2023, cuando recibió justamente a República Dominicana en el Sausalito de Viña del Mar, logrando un contundente triunfo por 5-0.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad