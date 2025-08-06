La Roja volvería a jugar fuera de Santiago tras dos años: ya tiene estadio y posible rival para amistoso

Después de casi dos años y medio, la selección chilena volverá a jugar un partido fuera de Santiago y regresará al sur del país, concretamente al estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Según la información de Sabes Deportes, La Roja disputará un amistoso en el recinto de Collao durante la próxima fecha FIFA. Dicho encuentro se jugaría el 10 de octubre y, si bien todavía no está confirmado, el rival de Chile sería República Dominicana.

Para esa fecha, el combinado nacional ya habrá finalizado su participación en las Eliminatorias para el Mundial 2026, considerando que en septiembre tendrá sus últimos dos partidos clasificatorios ante Brasil de visita y de local frente a Uruguay.

Cabe recordar que La Roja visitó Concepción por última vez el 11 de junio de 2023 bajo la dirección técnica de Eduardo Berizzo. En esa ocasión, goleó por 3-0 a Cuba con tantos de Marcelino Núñez (2) y Rodrigo Echeverría.

Además, el último partido que la selección chilena jugó en una región del país data del 16 de junio de 2023, cuando recibió justamente a República Dominicana en el Sausalito de Viña del Mar, logrando un contundente triunfo por 5-0.