“Hay muchos técnicos chilenos capacitados para la selección; yo llevo hartos años acá y jamás me han preguntado si tengo algún proyecto”

“Ojalá que tengamos opciones de ser, por lo menos, alternativas”, declaró el actual entrenador de Ñublense, Ronald Fuentes.

Ronald Fuentes, técnico de Ñublense, conversó este miércoles con Los Tenores de la Tarde a raíz de la suspensión de su partido ante Universidad Católica por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2025 y, entre otros temas, abordó la posibilidad de que Nicolás Córdova lidere un nuevo proceso de la selección chilena rumbo al Mundial 2030.

Consultado por las declaraciones del gerente de selecciones, Felipe Correa, el DT de elenco de Chillán respaldó la idea y declaró que “ojalá que sea así. Ojalá que los técnicos chilenos tengamos opciones de ser, por lo menos, alternativas. Que se nos pregunte o se nos haga presentar proyectos de lo que se pretende".

“Creo que hay muchos técnicos capacitados en Chile, pero nunca se les ha prestado atención a ellos. Yo por lo menos llevo hartos años acá, me ha ido bien, me ha ido regular y no me ha ido bien, pero de todo uno saca experiencia. Pero jamás me han preguntado si tengo algún proyecto para trabajar, la forma en que trabajo y todas esas cosas", añadió.

En esa línea, Ronald Fuentes expuso que “hay una falta de comunicación entre lo que es la ANFP, la gente que está encargada de buscar los técnicos con los técnicos, que no es buena para nada".

“Hay técnicos capacitados y Nicolás tiene todas las condiciones. Ha demostrado también que es un tipo que ha hecho cosas interesantes en Palestino, afuera en Qatar y ahora con la Sub 20. Ojalá que sea un técnico chileno y si es Nicolás, bienvenido, por supuesto", sentenció.

