¿El Scaloni chileno? Gerencia de selecciones no descarta que Nicolás Córdova lidere el proceso de La Roja al Mundial 2030 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Este miércoles se desarrolló ya parte del “cónclave” del fútbol chileno, donde los líderes de los clubes nacionales se reunieron en Viña del Mar.

Uno de los elementos abordados fue el presente y futuro de la selección chilena, para lo cual se presentaron el gerente de selecciones, Felipe Correa, junto al actual DT interino de La Roja y cabeza principal de las selecciones juveniles, Nicolás Córdova.

“Fue una instancia valiosa para mostrar nuestro proyecto”, aseguró Felipe Correa, que confirmó los tres amistosos que tendrá la selección chilena sub 20 de cara al Mundial en nuestro país: 8 de septiembre contra Arabia Saudita en Brasil; 14 de septiembre con Corea del Sur y el 20 de septiembre ante Nigeria, ambos a puertas cerradas en Juan Pinto Durán.

Todo mientras, en paralelo, Nicolás Córdova gestionará el cierre de las Eliminatorias al Mundial 2026, proceso tras el cual la ANFP buscará al DT de cara al proceso rumbo al Mundial 2030.

Al respecto, Felipe Correa no descartó al propio Córdova como candidato. “La decisión de los pasos siguientes se tomará a final de año. Para nosotros es muy valioso el trabajo que está haciendo Nicolás, no queremos descuidar lo que se está haciendo en selecciones juveniles, pero la decisión va a estar enfocada en un perfil de un DT que cumpla con las expectativas para liderar ese proceso. Si consideramos que Nicolás es el indicado y está dispuesto, puede ser una alternativa también”, resaltó, cuestión que fue respondida con mesura por el propio entrenador.

“Estoy muy contento donde estoy, el proceso ha sido muy lindo con las selecciones juveniles. Voy a trabajar desde el lugar en que me toque. Es muy familiar para mí Pinto Durán, entré a los 14 años por primera vez. Es un privilegio ir cada día. No me pongo un objetivo más allá de este semestre, donde viene mucha carga para las selecciones juveniles”, planteó Nicolás Córdova en torno a su futuro en La Roja.