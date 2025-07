Confirman fin de la relación entre Marcelo Ríos y su novia 29 años menor: esto es lo que se sabe

Durante este fin de semana, Marcelo “Chino” Ríos llamó la atención en redes sociales al compartir una serie de mensajes afectivos hacia Christin Chelsea, joven estadounidense 29 años menor con quien mantuvo una relación en los últimos años.

Las publicaciones, sin embargo, fueron eliminadas pocas horas después de ser compartidas, generando especulaciones sobre el estado actual del vínculo.

Las imágenes publicadas por el extenista de 49 años incluían frases como “My little girl”, “You are the best”, “Beautiful” y “Love you mi chiquitita”, lo que generó confusión en la prensa y en el entorno digital.

La modelo, de 20 años, es hija del entrenador personal y amigo del exdeportista profesional, a quien conoce desde que ella tenía 15.

Paula Pavic confirmó el quiebre amoroso entre Marcelo Ríos y Christin Chelsea

Ante la incertidumbre, su exesposa, Paula Pavic, entregó detalles y reflexiones sobre el episodio en conversación con Carla Ballero en Sígueme.

“Me preguntaron esta mañana (el domingo) si le habían hackeado la cuenta (a Marcelo). No, no se la hackearon. Ellos terminaron hace dos meses”, afirmó la coach.

La también influencer fue más allá y compartió su interpretación del gesto del exnúmero uno del mundo: “Lo más probable es que esas publicaciones las haya hecho con la intención de volver con ella. No me extraña en todo caso. Te apuesto a que después de eso, ella vuelve con él”.

Finalmente, Paula Pavic añadió una reflexión crítica: “A veces las mujeres, Carla, se quieren tan poco que con un mínimo acto por parte del hombre, creen que es suficiente muestra de amor, aunque después haya borrado las publicaciones”.