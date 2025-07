“My little girl”: Marcelo “Chino” Ríos comparte por primera vez fotos junto a su pareja 29 años menor

Durante la madrugada del domingo, Marcelo “Chino” Ríos compartió por primera vez imágenes junto a su pareja Christin Chelsea, de 20 años, marcando así un hito público en su relación iniciada cuando ella tenía 18.

En su cuenta de Instagram, el extenista de 49 años publicó seis fotos, acompañadas de las frases “My little girl” (Mi niña), “You are the best” (Tú eres la mejor), “Beautiful” (Hermosa) y “Love you mi chiquitita” (Te amo mi chiquitita).

La joven, de nacionalidad estadounidense, tiene raíces en Trinidad y Tobago. Según contó Paula Pavic, la actual polola del zurdo es hija de un preparador físico cercano al círculo personal del exnúmero uno del mundo.

La joven, identificada como modelo en su cuenta de Instagram, mantiene solo cinco publicaciones visibles, en su mayoría en contextos veraniegos o de playa.

Cabe destacar que dejó de usar activamente la red social tras ser blanco de críticas por su relación con el exdeportista, especialmente por los comentarios en torno a su edad y a la situación económica de Chino Ríos, quien tiene una hija de 23 años.

Detalles de la relación entre Christin Chelsea y Chino Ríos

Previamente, en un episodio Primer Plano, Paula Pavic, expareja del extenista, se refirió a Christin Chelsea revelando: “La conocemos desde que tenía 15 años más o menos, varias veces compartimos su familia con la mía”.

Luego agregó: “De hecho, como dos meses antes de que nos separáramos estuvimos de viaje juntos en México, toda su familia y la mía”.

Sobre la dinámica con la joven estadounidense posterior a la separación con Marcelo Ríos, la coach afirmó: “Yo estuve en Chile como dos meses, después de que nos habíamos separado, la segunda vez, la definitiva. Y mi mamá se vino para acá, para estar con los niños, pero él todavía vivía acá en la casa, y claro, yo no estaba acá, y él la traía a la casa y estaban aquí”.