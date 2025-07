“No estoy pololeando...”: Pamela Díaz se sincera y aclara en qué está su relación con Felipe Kast

En su reciente paso por El medio día, de TVN, Pamela Díaz entregó más detalles acerca del estado actual de su vínculo con el senador Felipe Kast, dejando también en claro que prefiere mantener bajo resguardo los detalles de su vida sentimental.

Aunque Daniel Fuenzalida insistió con preguntas, la animadora fue enfática en poner límites.

“Que no hablo de mi vida privada. Te voy a explicar por qué”, dijo la modelo después de que el también locutor de RadioActiva le preguntara si estaba enamorada, siendo justo interrumpida por una pausa comercial.

A su regreso, cuando el exHuevo le mencionó sus fotos junto al político, La Fiera reiteró su postura y comentó: “Hemos ido a comer, todo bien, no hay problema. Pero lo que pasa es que es tan expuesto lo que nosotros hacemos y también él que está en la política, que prefiero ni siquiera comentar nada, porque cualquier cosa...”.

¿En qué está hoy su relación con Felipe Kast?

Consultada directamente sobre si se encuentra en una relación formal, respondió con claridad: “No, no estoy pololeando. Estoy muy bien. Pero sí, es verdad, no estoy pololeando, estoy en un proceso de mi vida en el que estoy muy bien, estoy tranquila y no te estoy mintiendo”.

Daniel Fuenzalida insistió en saber más, incluyendo qué es lo que más le gusta de Felipe Kast, a lo que la conductora de “Hay que decirlo” reaccionó con humor: “Mira qué asopado más grande”.

Para cerrar el tema, remató con una advertencia entre risas: “Si nosotros (ella y Daniel) trabajáramos juntos, uno de los dos sale echado, lo juro por Dios. Ya no me preguntes, si te dije que estoy demasiado expuesta. Estoy muy bien y tranquila. Muy feliz”.