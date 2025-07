La compleja condición médica que padece Joche Bibbó: lo afecta en su día a día

Un relato personal sorprendió a los seguidores de Joche Bibbó, actual participante del reality Mundos Opuestos 3, luego de que compartiera detalles desconocidos de su salud y de su vida antes de la fama.

En sus redes sociales, el argentino reveló que en su adolescencia sufrió un grave accidente que dejó consecuencias permanentes. Durante una dinámica publicada en TikTok e Instagram, el exmodelo confesó: “Tengo una cirugía plástica en esta oreja (derecha)“.

Luego detalló el origen de esta intervención: “Tuve un accidente cuando tenía, no sé, 15 años, me pisó un auto. Abrió la puerta un auto y yo venía en la bicicleta, caí, me pisó otro auto, me corté. Bueno, ahí quedó la cirugía. Me tuvieron que reconstruir esta parte del cartílago”.

El chico reality, conocido por su actitud extrovertida en pantalla, también explicó que actualmente vive con una condición auditiva: “Fue consecuencia de una hipertensión. Me subió la presión muy fuerte, eso me generó que se me quemara el tímpano interno”.

Esta afección, llamada tinnitus, provoca un molesto sonido constante dentro del oído.

Actualmente, Joche Bibbó es uno de los participantes más destacados y queridos en Mundos Opuestos 3. El influencer sabido destacar gracias a su carisma, formando incluso una cercana relación con Princeso, uno de los concursantes más controversiales del encierro.