Pamela Díaz sobre Felipe Kast: “Es destacado entre todos los políticos que hay, si no, no estaría con él”

Después de varios rumores y fotografías, finalmente Pamela Díaz decidió hablar abiertamente sobre su romance con el senador Felipe Kast.

Fue durante su participación en el pódcast Di la verdad Rosa, conducido por Ingrid Cruz y Fran García-Huidobro, donde “La Fiera” abordó por primera vez el tema.

“Lo estoy pasando bien, estoy en un momento de mi vida en que estoy tranquila, y el estar tranquila hace que uno pueda hacer todo esto, entre menos puente mejor, porque... No es que yo me agrande, ni con el tema y todo... Es primera vez que yo hablo“, declaró la animadora de Hay que decirlo.

"Felipe trabaja en política, y nosotros sabemos que la política y todo ese ambiente a mí no me gusta mucho, y juntarlo con la farándula (...) primero, no sé, no me gusta, no me siento cómoda, y creo que lo mío no es que ensucie a la política en general ni a Felipe“, añadió.

“También hay hijos”

Tras ello, Pamela Díaz señaló que “Felipe para mí es una persona que, dentro de todo, es destacado entre todos los políticos que hay, si no no estaría con él. Pero entonces, mi idea es que pase más piola, que esté más tranquila.

“Yo puedo manejar la farándula perfecto, hoy día a mí no me molesta que suban una foto. En Only Fama me vieron en el otro día, yo le hablé la cabezona. Pero no esa cosa que me anden paparazzeando... Tengo clarísimo que a donde vaya, si me ven con él, pero tratémoslo de hacer más tranqui”, complementó.

Por último, La Fiera expresó: “Uno está aprendiendo, tampoco él trabaja en este medio (...) Aparte, también hay hijos, y eso es un tema en que hoy día uno está más grande, los cabros están más grande también”.

Las especulaciones en torno a su vínculo con el fundador de Evópoli se intensificaron recientemente tras la publicación de una fotografía donde ambos aparecían saliendo de unas termas en Pucón.

Antes de esa imagen, ambos ya habían sido vistos juntos otras ocasiones. Una instancia en la que fueron fotografiados oficialmente como pareja, fue en un evento privado organizado por el propio senador, momento en el que fueron capturados por primera vez por la Revista Velvet.

Sin embargo, su relación se ha mantenido, hasta ahora, en un perfil bajo.