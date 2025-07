“Lágrimas de dolor”: Las fotos y mensajes que dejó Andrés Caniulef tras ser internado en clínica

Una nueva ola de preocupación se generó en redes sociales tras las recientes publicaciones de Andrés Caniulef, quien reapareció en su cuenta de Instagram con mensajes que dan cuenta de un delicado momento personal y de salud.

Lejos de la televisión desde su participación en el reality Palabra de Honor y en el programa Hay que decirlo, el periodista compartió una serie de stories que encendieron las alertas entre sus seguidores.

En una de ellas escribió: “Por razones de salud estaré desconectado estos días. Si quieren contactarme les pido me escriban un WhatsApp. Antes de eso...”.

Más adelante, profundizó en sus sentimientos: “Veo TV, YouTube, Instagram y/o TikTok, y hablan de mí (cosas no favorables) y lo hacen aquellos que siempre miraron con envidia y recelo mi trabajo. Dirán que no, pero saben que sí. Lo comento para purgar la mala onda que me envían; para invitarlos a entender que -aunque he cruzado océanos- no siempre se puede nadar contra la corriente”.

Andrés Caniulef: “Con lágrimas de dolor”

En paralelo, Pablo Candia, a través de su pódcast Quién es uno, entregó detalles inéditos del estado de salud del comunicador. “Volvió a postear porque algo le pasó a nivel de salud. Lo vimos en silla de ruedas, publicó una historias como internándose en una clínica, con una vía (intravenosa), ojalá esté bien”, expresó.

Los mensajes publicados por Caniulef en sus stories decían: “Sufrir... Y no por amor” y “Bien cableado. Mejor atendido. Con lágrimas de dolor y mucho amor de ustedes. Muchas gracias”.

Ampliar