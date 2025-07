Guillermo Maripán no solo abordó su regularidad en el fútbol europeo, sino también comentó en ADN Deportes el presente con La Roja.

“No ir al Mundial es un sueño frustrado. Si me acompaña el físico y el buen rendimiento, queda la última opción, pero con dos procesos sin cumplir el objetivo es decepción”, remarcó, desestimando cuestionar el proceso de Ricardo Gareca.

“Cada cuerpo técnico tiene su forma de trabajar y ver el fútbol. No se logró el objetivo, pero no voy más allá de eso. Es una gran persona, un gran profesional, y me quedo con eso”, apuntó, junto con valorar el interinato de Sebastián Miranda y Ariel Leporati para el cierre de las Eliminatorias.

“Me parece correcto que se tome el tiempo necesario para que se decida por un buen entrenador, con un buen proyecto para los siguientes años con Chile. Que sea una buena decisión y lograr el objetivo de ir al siguiente Mundial”, dijo, desestimando marginarse de los encuentros con Brasil y Uruguay.

“Siempre se tiene que terminar bien, hay que salir de ese último lugar. Estoy 100% disponible. Mi compromiso con la selección no está en duda, es innegociable. Si el entrenador quiere que esté, voy a estar”, comentó Guillermo Maripán, que igualmente abordó las acusaciones en su contra de querer ser amonestado para acudir a una eventual cita.

“Es ruido externo. Esa amarilla no llegó, vino mucho después. No le doy mucha importancia”, recalcó.

Guillermo Maripán y el fútbol chileno

El central también comentó la realidad del balompié chileno, recalcando su alegría por la remodelación de San Carlos de Apoquindo, de la que fue testigo mientras estuvo unos días trabajando en la UC.

“Estuve entrenando allí, el estadio se ve muy lindo, maravilloso. Me dieron ganas de jugar allí, pero me quedan un par de años para volver ahí y cerrar mi carrera en el club que amo y me dio todo, pero todavía no. Me falta un poquito”, planteó.

Además, avaló la opción de que su compañero en La Roja, Eduardo Vargas, pueda volver a la U de Chile. “Sí, es una gran persona y un gran jugador. Si decide volver, lo va a hacer muy bien. Confirmo, está para romper redes”, concluyó en ADN Deportes.