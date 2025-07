“Es un tema político”: SIFUP acusa a la ANFP de dilatar debate por reforma a la Ley de Sociedades Anónimas e incumplir mandato de FIFA

Continúan las repercusiones en torno a la carta enviada por FIFA y Conmebol en torno al desarrollo del debate legislativo por la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, donde se planteó una “posible suspensión con consecuencias directas a la selección nacional y a todos los actores del fútbol chileno” de propiciarse una intervención estatal en el balompié nacional.

Al respecto, el presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP), Gamadiel García, aseguró que, en su rol como secretario general de FIFPro, no se le ha planteado este problema.

“Este tema puntual en Chile jamás ha sido un tema de preocupación con las entidades con las que nos hemos reunido. Este es un tema político, busca dilatar y generar temor entre las entidades que están buscando estos cambios sustanciales para el crecimiento de nuestra industria”, remarcó en declaraciones difundidas por el SIFUP.

Al respecto, planteó que esta situación solo apunta a que no se concrete la separación de la ANFP de la Federación de Fútbol de Chile.

“Es un tema netamente económico. La ANFP se ha subvencionado de la Federación de Fútbol, muchas instituciones esperan mantenerse al alero de nuestras selecciones nacionales”, remarcó.

Más líos entre el SIFUP y la ANFP

Como si no fuera suficiente con lo anterior, Gamadiel García también explicitó sus diferencias en un incumplimiento del ente rector del balompié nacional.

En ese aspecto, remarcó que la ANFP no normó un sistema de préstamo de jugadores que pueda “obedecer a los principios de la integridad de las competiciones y el desarrollo juvenil, y evite el acaparamiento de jugadores”, según instruyó FIFA en 2022, planteando entonces que había tiempo hasta el 1 de julio de 2025 para concretar estas reformas, las que no se han producido, según insisten en el SIFUP.

“Los plazos se acabaron. La ANFP no se reunió con los grupos de interés y el mandato de tres años no se realizó en tiempo y forma. Nos parece incoherente que para la separación de la ANFP con la Federación la carta de FIFA sea tan relevante y para otros, como este, que también era mandato de FIFA, no se consideró a grupos de interés ni se trabajó en el tiempo y forma. Muchos clubes ya han tenido problemas porque se está implementando mal esta regla”, criticó Gamadiel García.