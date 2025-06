La escritora e influencer Carmen Castillo, conocida en redes sociales como Carmen Tuitera, se encuentra en una disputa legal con el futbolista Guillermo Maripán, a raíz de la filtración de un video íntimo de Castillo.

Carmen Tuitera se querelló contra el defensa de la selección chilena por la difusión de imágenes íntimas. Por su parte, el jugador negó las acusaciones en su contra y demandó a la escritora por “por hostigamiento y desprestigio”. Mientras la justicia sigue revisando el caso, ahora Castillo expuso otra situación que involucra a Maripán.

“Tengo un plan para salir antes de la selección”

En historias de Instagram, la influencer reveló un supuesto plan que armó el futbolista para que se juntaran en Santiago, en medio de la doble fecha eliminatoria donde Chile jugó contra Perú y Venezuela, en noviembre pasado.

Carmen Tuitera mostró los chats que tuvo con Guillermo Maripán el pasado 12 de noviembre, tres días antes del partido entre Perú y Chile, en donde el zaguero le dice: “Tengo un plan para salir antes de la selección. Tiene que funcionar y si es así, te veo”.

Luego, la escritora compartió otro chat, aparentemente después del duelo donde La Roja empató 0-0 con la Bicolor. En esa conservación, el jugador le comenta que finalmente no recibió tarjeta amarilla: “Si me sacaban amarilla tenía el fin de semana libre en Santiago. Ahora ya no, estaré encerrado”.