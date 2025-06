“Me levantaron la mano”: Nidyan Fabregat denuncia que fue víctima de violencia intrafamiliar

A través de un testimonio íntimo y emotivo en Primer Plano, la modelo y actriz española Nidyan Fabregat relató la dura experiencia que vivió durante su estadía en Linares, región del Maule, que terminó con su huida urgente a Santiago junto a su hija.

Según contó en conversación con Chilevisión, su decisión de abandonar la capital y establecerse en el sur surgió tras enfrentar conflictos con su círculo cercano. Sin embargo, lo que comenzó como un intento de buscar tranquilidad se convirtió en una experiencia traumática.

“Estaba bien hasta que me quedé embarazada. Y mi embarazo fue de riesgo, yo todavía estoy pasando el duelo”, afirmó, visiblemente emocionada. La modelo explicó que esperaba gemelas, pero perdió a una de ellas, lo que la dejó en un proceso de duelo aún abierto.

Al enterarse del embarazo, el padre de su hija reapareció en su vida. La actriz española intentó reconstruir un vínculo familiar por el bienestar de su bebé, pero la situación rápidamente se tornó insostenible.

“Llego a la casa donde vivía con su padre. Ese era un chiquero, por Dios. Más encima llegaba el abuelo gritando en la noche, que llegaba con hueones y con hueonas. Era más estrés para mí. Y me robaron un computador, me quitó los otros teléfonos. Me dijeron ‘no, no sé, que entraron a robar a la casa’”, relató.

A ello se sumó un progresivo empobrecimiento económico y emocional. “Yo no comía nada, porque no tenía, porque me gastaron todos mis ahorros, me sacó toda la plata. El sueño de mi vida siempre ha sido ser mamá, pero lamentablemente la tuve en circunstancias en las que no podía darle de todo”, aseguró.

Viviendo en la casa de su exsuegra la situación incluso empeoró

Posteriormente, se trasladó a la casa de la madre de su expareja, donde las condiciones fueron aún más precarias. “Quedé impactada. No había baño, no había nada. Imagínate yo ahí con mi hija (...) Un pan y un té al día”, recordó la también creadora de contenido para adultos en Arsmate.

Durante ese período de ocho meses, Nidyan vivió encerrada e incomunicada. “Me sacaron el teléfono, se iban, me encerraban. Y si yo trataba de salir, me decían que me iban a quitar a mi hija. Y yo tenía miedo como estaba sola, ¿qué hago? Más encima, en un lugar tan lejos, que ni siquiera llegaban taxis ni nada”, expresó.

La situación llegó a su punto más crítico cuando fue víctima de violencia física. “Me levantaron la mano. Los dos (su expareja y su exsuegra). Yo ya tuve una infancia difícil, muy difícil, pero esto me superó. Esto fue mucho más fuerte”, confesó.

“No sé por qué el maltrato, las amenazas. Venían frustrados y pagaban todo conmigo, me gritaban, yo no entendía por qué”, agregó.

Finalmente, pudo pedir ayuda a su hermana tras lograr conectarse a una red wifi. Sus amigos la rescataron de Linares y la trasladaron a Santiago, donde hoy busca rehacer su vida junto a su hija.