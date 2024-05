“Nunca me he sentido tan sola y tan triste... ¿Dónde están todos o es porque ya no estoy en la TV?”

Fue un triste Día de la Madre. Y por eso, Nydian Fabregat decidió usar sus redes sociales para desahogarse y botar toda su pena.

Es que la española, que se hizo conocida como modelo y fue una de las figuras que brilló en la época más farandulera, relató que se sintió completamente abandonada.

Tanto que, por ello, optó por transparentar su estado con sus seguidores de Instagram, publicando un inquietante mensaje.

“Nunca me he sentido tan sola y tan triste. ¡Ni un solo mensaje de Feliz día de la Mamá!!!”, fue lo primero que dijo.

Nydian Fabregat y su pena

La maniquí indicó que “se me rompe el alma por la MÍA, ya tiene 8 meses y nadie de mis amigos, familia la conocen. Nadie…”.

Luego, se preguntó “¿dónde están todos o es porque ya no estoy en la TV? ¿Por qué ya no estoy en Santiago? Ya no sé”.

“A lo mejor no he estado presente y les pido perdón, soy mamá soltera y es muy difícil para mí”, añadió compungida.

De esta forma, Nydian Fabregat decidió sacar toda su tristeza y evidenciarla con sus seguidores, en una jornada donde lo que menos habría tenido es felicidad y cariño.