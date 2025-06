Jocelyn Medina recibe fuertes críticas por subir fotos pasándolo bien tras muerte de su pareja: ella no se quedó callada

En medio de críticas y juicios tras la muerte de su prometido, Jocelyn Medina alzó la voz en redes sociales.

A seis meses del fallecimiento de Michael Grez, la exintegrante de Yingo compartió un extenso y emotivo mensaje en Instagram, donde respondió con firmeza a quienes cuestionan su forma de vivir el duelo.

“He recibido muchos comentarios internamente de mujeres criticándome por mis fotos... Me juzgan por no vivir el luto, el duelo”, reveló la también influencer.

Frente a ello, profundizó en que “la depresión se vive de muchas maneras, hay sonrisas que esconden noches de llantos, días en los cuales no quieres nada con la vida, una lucha interna por estar acá. Vivir estos procesos tan profundos y dolorosos no son para cualquiera”.

Y añadió: “¡Hay que ser muy valiente para salir de ellos! Estar en lo más profundo de la oscuridad es algo que aterra, incómoda, no hay respuestas, ni esperanzas. Tratar de entender la vida, se vuelve algo demasiado complejo. Los días son inciertos, no ves nada más que oscuridad, por muy lindo que esté el paisaje”.

La empresaria también señaló que “¡he vivido procesos horribles! ¡Que no se los doy a nadie! Y gracias a la ayuda de terapeutas, profesionales y mi lucha día a día estoy en pie y por supuesto mirar las caritas de mis hijos cada mañana”.

“Quien no ha transitado por esto, lo invito a mirar con respeto los procesos, porque reír se vuelve algo casi imposible nuevamente, y sentir que estás comenzando a conectar con la vida, es algo que te llena de esperanza”, complementó.

“Desde lo más oscuro logré ver la luz y entender que las personas se van”

En su publicación, Jocelyn Medina destacó que “he aprendido mucho en todo este proceso, desde lo más oscuro logré ver la luz y entender que las personas se van, y no basta con darlo todo, simplemente eligen su camino o muchas veces su camino ya estaba pactado”.

“Aprendí a disfrutar el ahora, lo simple, a indagar en mi interior, a entender que si aún estoy acá es por qué hay cosas que cumplir, cosas que aprender. Entendí que la vida tiene mucho más que ofrecer que oscuridad”, prosiguió.

Con esa claridad, expresó: “Entendí que siempre van a criticar aunque hayas dado lo mejor de ti. Mi consejo, con mucha humildad, es que confíen en ustedes, la vida continúa y uno elige cómo vivir los procesos. Yo elijo ser feliz aun estando rota”.

Finalmente, concluyó con una reflexión abierta: “Todos estamos aprendiendo a ser humanos, improvisando cómo vivir, cómo actuar, cómo transitar tantas cosas. El amor siempre nos hace libres… Sean felices, ya estamos acá“.