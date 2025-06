Desde una clínica en Suecia, Leo Méndez Jr., hijo del conocido DJ Méndez, se encuentra enfrentando un complejo panorama médico.

Tras someterse a una cirugía mayor que implicó la extracción parcial de su pulmón izquierdo, el joven sufrió complicaciones postoperatorias que obligaron a su reingreso urgente al centro de salud.

El procedimiento quirúrgico, detalló el influencer, fue “una lobectomía, lo cual significa que me sacaron el lóbulo inferior izquierdo completo. No fue el pulmón izquierdo completo como estaba planificado desde principio, sino que lograron salvar gran parte”.

El estado actual de Leo Méndez Jr.

Sin embargo, el proceso no terminó ahí. “Ahora me enfermé postoperatorio por lo cual me tuvieron que hospitalizar de nuevo“, explicó el joven desde su habitación.

“Me trajeron con ambulancia desde mi casa debido a una infección generalizada, también un líquido que se fue acumulando después de la operación, que han tenido que ir drenando con un tubo y no está teniendo buenos resultados”, añadió.

Este delicado estado de salud ocurre en medio de su lucha contra la anorexia nerviosa, trastorno que lo ha afectado severamente en los últimos meses. No obstante, el hijo de DJ Méndez aclaró que ambas condiciones no están directamente relacionadas.

“Hay información tan equivocada dando vuelta. Partiré corrigiendo lo que he leído hasta el momento. Jamás he dicho que me tuvieron que operar del pulmón debido a mi trastorno alimentario”, señaló tajante.

En cuanto a los rumores sobre su peso actual, fue enfático en desmentir cifras publicadas. “Peso mucho menos que eso”, respondió frente a versiones que aseguraban que se encontraba en los 53 kilos.

Leo Méndez Jr. también utilizó este periodo de internación para reflexionar sobre el tiempo que ha permanecido en la clínica. “Esta es segunda semana en total que estoy hospitalizado y no hago nada más que mirar el techo o el celular de vez en cuando. Es increíble todo”, afirmó.

Finalmente, acerca de su estado de salud, expresó: “Espero otra operación si no funcionan otros métodos. Sí, sé que no voy mejorando, pero tengo fe”.

Ampliar

Ampliar