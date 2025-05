“Tantos años me trataron de prostituta...”: El fuerte descargo de Anita Alvarado ante críticas por incursión en Arsmate

Sin pedir permiso ni disculpas, Anita Alvarado vuelve a encender las redes y la conversación pública.

A sus 52 años, y tras décadas en el ojo del huracán, decidió hablar sin filtros sobre su decisión de sumarse a Arsmate, la plataforma chilena de contenido para adultos, así como de su percepción de una sociedad que, asegura, la juzgó por años.

“Me demoré harto en llegar a Arsmate y me demoré porque estaba tan enfocada en lo que es viajar por Chile. Y Las Vendimias, las Fiestas de las municipalidades y las fiestas particulares… Estaba tan enfocada en eso, y el espacio que tenía era ser mamá, entonces me demoré…“, dijo a La Cuarta.

“No me di cuenta qué tan avanzado estaba. Y cuando recibí las propuestas era como que no me daba cuenta. Y cuando me di cuenta dije ‘bah’”, añadió.

Desde hace algunos meses, La ex Geisha Chilena utiliza su vitrina para cuestionar los dobles discursos de ciertos sectores sociales y políticos.

“Tantos años Chile me trató de prostituta y era su primer recurso para ofenderme… Entonces era como ‘¿qué más da? ¿Por qué no?’. Además, ahora qué pueden decir… ¿Decirme lo mismo?“, afirmó tajantemente.

“Entonces ya no me importa, yo quise. Y no me importa lo que digan los demás. No me importa. A mí solamente me interesa mi familia, nada más que eso”, complementó.

La recepción del público, aseguró, ha sido positiva: “Maravillosa. Además que yo tengo un público… Yo siempre he dicho, los que están en mi Instagram, son esa gente que no es hipócrita…. Que piensa y vive como dice. No vive el doble estándar“.

“Me encantan porque siempre quisieron ver a la Anita sexy. Y nunca me habían visto sexy (...) Porque yo tenía que viajar al extranjero para hacer topless, por ejemplo. Porque en Chile no se da porque ‘ahhhh’. En cambio, en el extranjero no me importaba”, prosiguió.

Respondió con dureza y empoderamiento a sus críticos

La influencer también habló del empoderamiento que ha encontrado en este nuevo camino: “Para la edad que tengo, que me encuentro bellísima, me encuentro súper atractiva, me encanta”.

Sobre la controversia y el juicio social, declaró: “Y hay gente que puede decir que no normalicen esto. Cada uno que normalice lo que quiere”.

“Yo mi vida quiero que sea como yo quiero vivirla, no como los demás decidan y quieran que yo la viva. Porque no va a ser así. Yo ya soy adulta, y muchos años me aguanté el reproche de Chile… Y esta vez no será así. Ahora yo decido, yo hago lo que creo y estimo conviene”, agregó.

Y a quienes la critican por crear contenido adulto, les respondió con dureza: “A mí me ha asombrado Chile, honestamente me ha asombrado Chile. Porque de los más exquisitos, millonarios, o elegantes, o políticos, son los que nos han sorprendido con sus cochinadas”.

La ex “Geisha chilena” reafirmó su independencia con firmeza: “Yo soy yo nomás. Yo trabajo. Si no trabajo no tengo. Y listo. Pero no me vengan a decir… ¿Quién me puede criticar a mí? A ver, ¿los millonarios que tienen buena educación? Que esos son los más cochinos, se han escuchado unos audios asquerosos".

“Que a mí, yo, yo que fui… Y te digo, que a mí me espantan. Y no me gustaría que mis hijos escucharan ese tipo de cosas. Porque, de hecho, estas plataformas, no son nada para lo asqueroso que son la gente que critica”.

En cuanto a su vigencia mediática, señaló: “Porque yo creo que hay como una reflexión de decir… ‘Hemos criticado tanto a esta cabra, a esta persona que ahora es muy adulta, y finalmente, cuidado, que ella ahora sí puede hablar’, porque yo esperé pacientemente a ver qué ocurría con Chile. Y este Chile, qué lástima”.

Y para finalizar, Anita Alvarado expresó: “Una cosa es mostrar fotos, mostrar actitudes, hacer cosas. Y el que quiere se mete, pero lo que yo he escuchado y he visto, es más cruel. Yo este país lo desconocí, me di cuenta y dije ‘wow, ¿estos son los que me critican?’ No, a la mierda, no.

“Ahora sí que valgo, y más que todos estos. Ahora que hablen. Ahora quiero que hablen. Pero de verdad. 27 años me han criticado, y ahora ¿qué me pueden decir? ¿Qué cosa pueden decirme ahora?“, cerró.