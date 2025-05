Con un mensaje breve, pero lleno de emoción, la reconocida actriz Teresita Reyes reapareció en redes sociales tras su reciente intervención médica.

La intérprete compartió una fotografía desde la clínica en su cuenta oficial de Instagram, gesto que conmovió profundamente a sus seguidores, quienes no tardaron en responder con mensajes de afecto y ánimo.

“Hola mis amores, solamente para decirles que les agradezco todo el cariño y todo el apoyo. Vamos saliendo paso a paso”, escribió Teresa Reyes junto a la imagen, generando una ola de reacciones positivas en la sección de comentarios.

La actriz, que fue diagnosticada con cáncer mandibular y enfrenta además un tumor en el estómago, ha mantenido bajo perfil sobre su estado de salud.

La última actualización sobre la salud de la actriz

Sin embargo, esta semana su hija, Teresa Giacaman, entregó más detalles sobre su evolución durante una entrevista en el programa Plan perfecto de CHV.

“Ella me dijo algo que yo le quedé mirando, me dijo ‘la verdad, yo no pensé que me querían tanto’ (...) Está muy conmovida, está muy agradecida y se siente muy bien, la veo como activa de nuevo, como con ganas de salir, de conectarse nuevamente”, aseguró Giacaman.

Además, explicó la razón detrás del hermetismo inicial: “Nos advirtieron que la operación iba a ser tremendamente compleja, es muy dura para los pacientes, más si la paciente es una persona mayor, y más con todo lo que conlleva que puede poner en riesgo su carrera, lo que ella ama, después de su familia”.

La hija de la intérprete también reveló: “Ella estuvo grave. Y en esos momentos en los que estuvo grave, nosotros ya estábamos en piloto automático. Ella no se dio ni cuenta. De hecho, hoy día la enfermera le dijo que tuvo una patita y una patita afuera por algunos días”.

Sobre el proceso de recuperación, señaló que “salió, y ahora está fantástico, dentro de todo. Está comiendo, ahora está viendo la tele, seguramente”.

No obstante, Teresa Giacaman fue enfática: “Ganamos una batalla, pero no hemos ganado la guerra. Queda mucho todavía, que mucho camino todavía. Queda la radioterapia, queda la reconstrucción, las quimios, la otra operación y todas las cosas que puedan ir saliendo”.