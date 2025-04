Anita Alvarado se fue contra Fabricio: lo trató de “cruel”, “sinvergüenza” y destapó complejo episodio con su esposa

Anita Alvarado no se guardó nada. Y en el primer capítulo del nuevo podcast de Danilo21 lanzó toda su artillería contra Fabricio.

Esto debido al escándalo que ha protagonizado por estos días el bailarín, a quien se le acusó de serle infiel a su esposa, Mariela Román, con la modelo tran “Joa” Cabañas.

Frente a esto, la Geisha decidió prender con todo el ventilador y relatar lo que vio mientras eran compañeros del extinto espacio “Fiebre de Baile”.

“Yo conocí a Mariela Román, la esposa de Fabricio, en ‘Fiebre de baile’. Ella llegaba llorando porque el hueón la castigaba con su hija. No dejaba que saludara a su mamá, ni que fuera cariñosa con su mamá”, lanzó.

Y agregó que “es ese tipo de hombre. Así que no, Fabricio no es el que se ve en la tele (...) No es ese Fabricio bonito, es súper cruel. Hacerle eso a la mamá, viviendo juntos, es porque es mala persona”.

“Deja de ponerle el gorro. ¿Para qué se casan si van a ser infieles? Ahora tú tienes la oportunidad de ir a la televisión a defenderte, a mentir un poco porque hay gente que te tapa", le dijo.

Incluso, Anita Alvarado le aconsejó no ir a ningún programa a contar su verdad.

“Después que tú salgas a defenderte (...) nosotros vamos a tirarte verdades mientras vemos el programa y diremos ‘mentira, esto es así‘. Mostrando imágenes de los abogados tuyos, de la niña esta. Vas a hacer el ridículo. Mejor rechaza los programas de farándula a los que te van a invitar“, sentenció.

Finalmente, Anita Alvarado afirmó que mandaría a Fabricio directo al infierno. “Por mentiroso, sinvergüenza, porque te sinvergüenciaste a gente, porque has engañado a tu mujer, porque has querido castigar a tu mujer con tu hija y porque la remataste. Así que se murió Fabricio en todo aspecto hoy en día”, cerró.