Restaurante chileno es elegido entre los 30 mejores del mundo

El restaurante chileno Boragó sumó un nuevo reconocimiento, luego de que fuera elegido por ‘The World’s 50 Best Restaurants’ como uno de los mejores del mundo.

En detalle, el recinto ubicado en la comuna de Vitacura apareció en el lugar 29 del listado, y siendo el 6° a nivel Sudamericano.

“Los platos creados por el chef Rodolfo Guzmán no solo son visualmente impactantes e increíblemente sabrosos, sino que también están elaborados teniendo en cuenta la sostenibilidad”, señala ‘The World’s 50 Best Restaurants’ en una breve reseña.

“Tener una filosofía de cocina de kilómetro cero, mantener los ecosistemas locales y el abastecimiento responsable son algunas de las medidas implementadas en Boragó. El chef Guzmán destaca los productos nativos chilenos e incorpora plantas autóctonas en su cocina, lo que da como resultado platos ejecutados de forma creativa, como el filete de tomate rosado del Maule con uvas y frutas silvestres y el cangrejo real con natilla de zanahoria de mar”, agrega.

A continuación te dejamos los mejores restaurantes de Sudamérica:

5. Maido, Lima (Perú)

10. Don Julio, Buenos Aires (Argentina)

16. Kjolle, Lima (Perú)

25. El Chato Bogotá (Colombia)

27. A Casa do Porco, São Paulo (Brasil)

29. Boragó, Santiago (Chile)

37. Oteque, Río de Janeiro (Brasil)

41. Mayta, Lima (Perú)

En tanto, el top 3 de los mejores restaurantes del mundo son:

1. Disfrutar, Barcelona (España)

2. Asador Etxebarri, Atxondo (España)

3. Table by Bruno Verjus, París (Francia)