Presentan proyecto de ley para disminuir a 45 años la edad de jubilación de personas con Síndrome de Down

Este jueves 30 de mayo, la diputada por el Biobío y presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Marlene Pérez, presentó un proyecto de ley que busca disminuir a 45 años la edad de jubilación de las personas con Síndrome de Down, considerando que su expectativa de vida -en promedio- es de 60 años.

Si bien, la parlamentaria valoró las distintas políticas que se han implementado durante los últimos años para promover la inclusión de las personas con Síndrome de Down, la representante del Distrito 20 aseguró que aún existen una serie de brechas por resolver en el país, como es justamente la edad de jubilación.

Debido a que tienen una expectativa de vida menor a la de otras personas, la diputada Pérez advirtió que, en general, quienes tienen Síndrome de Down no logran jubilarse a tiempo, lo que implica que se vean impedidos no solo de acceder a una pensión acorde a sus cotizaciones, sino que también a otros beneficios que otorga el Estado.

“Lamentablemente, la actual legislación no hace ningún tipo de diferencia al momento de establecer la edad de jubilación legal (...) Como la expectativa de vida de ellos es de solo 60 años, evidentemente la mayoría no logra jubilarse, viéndose impedidos de acceder tanto a sus propios recursos que fueron ahorrando, como también a los distintos beneficios que otorga el Estado”, explicó la legisladora.

Chile, el país con más niños Síndrome de Down

En esta línea, Pérez aseguró que existiría una suerte de “discriminación” a la que se verían afectadas todas estas personas, sobre todo considerando que de acuerdo a la información oficial, Chile es el país de Latinoamérica donde nacen más niños con Síndrome de Down, con una tasa de 2,5 por cada mil nacimientos, mientras que a nivel continental la cantidad se reduce a apenas 1,4.

Finalmente, la parlamentaria valoró que durante la sesión de este jueves se revirtiera la decisión inicial de la mesa directiva de la Cámara Baja, que había declarado inadmisible el proyecto. Además, la congresista destacó que diputados de otros sectores, como del Frente Amplio y el Partido Republicano, también se mostraran a favor de rebajar la edad de jubilación a los 45 años.