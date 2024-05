Belén Mora revela insultos que recibe por su hijo con Síndrome de Down: sufrió fuerte agresión en un supermercado

Belén Mora es una de las comediantes más conocidas del mundo del espectáculo, pero también una de las que más “hate” recibe en el ciberespacio. Y es que la ex Top Chef se caracteriza por hablar sin pelos en la lengua y no esconder su postura política, por lo que ha ido ganando algunos detractores.

Recientemente, la actriz participó junto a su marido Toto Acuña en el programa Podemos Hablar, donde dio cuenta sobre algunos de los malos tratos que ha recibido por dar a conocer su opinión en temas políticos. De hecho, contó que incluso le ha tocado enfrentar ataques contra su hijo menor, Poncho, quien tiene Síndrome de Down.

“Después del Festival de Viña, me llegaron correos muy violentos, muy agresivos, que yo en verdad no entendía. (Decían) ‘tú hijo nació mongólico, porque eres comunista’, ‘te vi con tu hijo mongólico caminando por el Costanera’”, recordó.

La comediante expresó en el espacio que “no entendía el nivel de odio y de ira que debes de tener para escribirle a alguien algo así.”, y afirmó que incluso “había gente que me decía que me iba a matar cuando me viera en la calle”.

“Me das asco”

Eso no fue todo, porque Belén entregó más detalles sobre una grave agresión que vivió en octubre del año pasado, cuando estaba en compañía de Poncho en un supermercado.

“Un gallo me pegó en la calle, cachai… Yo salía del supermercado con Ponchito en coche y viene caminando una persona que hace contacto visual conmigo, (pensé) ‘ah, me va a pedir una foto o algo así’, y me choca el hombro”, recordó.

Según su relato, se trataba de un hombre quien le lanzó un fuerte comentario: “Me choca el hombro fuerte... y me dice ‘me das asco hueona (sic)’”. “Tenía al Poncho en el coche, yo quede así (asustada)”, complementó.

“Nadie me prestó ayuda. Me empezaron a tiritar las piernas, caché que me iba a dar una crisis de ansiedad, estaba como hiperventilándome, entre al mall, me senté puse la cabeza en las piernas, empecé a respirar. Ese es el nivel de odiosidad que ha generado mi opinión política, cachai”, relató la comediante.