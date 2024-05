“Dejo esto y me retiro lentamente...”: Gisella Gallardo reacciona de manera misteriosa tras declaraciones de Gala sobre su romance con Pinilla

Recientemente, una polémica de ¿Ganar o Servir? resonó mucho en las redes sociales, especialmente después de que Gala Caldirola se refiriera a su relación con Mauricio Pinilla. La española aclaró que cuando ella y el exfutbolista tuvieron su romance, ambos estaban solteros.

Sin embargo, sus declaraciones provocaron una reacción de Gissella Gallardo, quien usó sus redes sociales para compartir un enigmático mensaje que muchos interpretaron como una indirecta para Gala.

Durante su participación en el reality, Gala comentó: “Traté de rehacer mi vida tres años después. Fue una relación de verdad, aunque no fuera tan importante emocionalmente. Fue un partner, un compañero. Pero las relaciones no fluyen igual cuando hay críticas y juicios, a veces es mejor soltar por paz mental”.

En el mismo contexto, Daniela Colett intervino como vocera de su amiga Gissella Gallardo, explicando la verdadera razón del malestar que generó la relación entre Gala y Pinilla. “Creo que a ella le molestó mucho una cosa con los niños. Pero si quieren háblenlo después afuera”, comentó la expareja de Eduardo Vargas.

Gala respondió a esto afirmando: “Yo no la conozco, pero yo nunca he querido hacerla sentir mal. Yo sé que es una persona que existe, sé que era su expareja, no podía tener responsabilidad afectiva con alguien que no conocía”.

La reacción de Gisella

La respuesta de Gissella Gallardo no se habría hecho esperar. Y es que utilizando sus redes sociales, compartió un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia Gala Caldirola.

“La ciencia debería dejar de analizar la inteligencia animal y comenzar a estudiar la estupidez humana”, decía una frase que subió a sus historias. Y finalmente, la comunicadora agregó: “Dejo esto y me retiro lentamente”.