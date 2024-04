Cancamusa y su paso por Los Bunkers: “Había estado un año sin tocar batería”

En el Ciudadano ADN estamos siempre atentos a las novedades de la escena musical chilena. Por eso, tuvimos la oportunidad de conversar con Cancamusa, artista nacional que estrenó Te conocí, el primer single que formará parte de su próximo álbum de estudio.

La joven artista nacida en Valdivia tiene un recorrido en el que además de forjar una carrera solista, formó la banda Amanitas y ha sido instrumentista de apoyo para renombrados artistas locales, como Mon Laferte, Javiera Mena y, más recientemente, Los Bunkers. “He estado desarrollando mi lado de baterista y de compositora y creo que este es uno de los años más movidos de mi vida”, comentó al inicio de la conversación.

“Siento que estoy en un momento en el que puedo disfrutar mucho las cosas y sentirme muy bien con cada paso. Es algo en lo que he trabajado mucho tiempo”, agregó la joven compositora, quien además aseguró que “han pasado cosas muy locas, inesperadas y surrealistas en mi carrera”.

Cancamusa y su camino en la batería

Desde muy pequeña, esta artista sureña adoptó la música como el lenguaje de expresión con el mundo externo. En sus palabras, es esto mismo lo que la ha impulsado a tomar decisiones arriesgadas, como irse de su ciudad natal y, luego, irse del país.

“Nunca me he querido definir por un solo oficio. Me gusta ser baterista, ser compositora, editar videos y hacer muchas cosas relacionadas al arte y a la música”, expresó.

“Hay dos caminos que definen mi carrera. Uno es la importancia que siempre le he dado a la creatividad, desde niña siempre fue muy importante. Por otro lado, está mi expresión más de instrumentista, que es la batería, y que está muy ligada a la tierra”, declaró.

En esa misma línea, Cancamusa se refirió al hecho de que toca batería y mencionó que se interesó en el instrumento “porque era como un escudo, lo que era perfecto para mi personalidad en ese momento”.

Además, la instrumentista se refirió a la influencia que tuvo el grupo Los Jaivas en su desarrollo como baterista, en donde la figura de Juanita Parra tuvo un gran peso.

“La música de Los Jaivas en mi adolescencia fue de mis favoritas. Ahí conocí primero a Gabriel Parra y luego a Juanita. Al verla en conciertos, me encontré con un referente como baterista para decir ‘yo también puedo serlo’”, añadió.

29 DE FEBRERO DE 2024 / VIÑA DEL MAR Los Bunkers se presentan durante la quinta noche del LXIII Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar desde la Quinta Vergara. FOTO: DIEGO MARTIN /AGENCIAUNO / Diego Martin Ampliar

Su trabajo con Los Bunkers

Cancamusa tiene una relación con la banda penquista. Sin ir más lejos, colaboró en el proyecto Lanza Internacional - liderado por los hermanos Durán - y luego fue invitada a abrir los conciertos que la agrupación hizo en el Estadio Santa Laura. Sin embargo, las vicisitudes de la vida tenían algo deparado para ella.

“Había estado un año sin tocar batería”, comentó la artista, quien durante el verano del 2024 tuvo que enfrentarse al desafío laboral de reemplazar a Mauricio Basualto, baterista del grupo que ha tenido que ausentarse de su rol debido a problemas médicos.

“Ha sido súper bonito trabajar con ellos y siento que también hablamos el mismo lenguaje. Siempre me he tomado la música tan en serio que calzó todo perfecto. Somos todos disciplinados, entonces las cosas han funcionado súper bien”, expresó.

La compositora además aprovechó la conversación con Radio ADN para anunciar que este 23 de agosto realizará un show en Sala Metrónomo a las 21:00 horas. “Van a poder escuchar canciones nuevas y adelantos de mi próximo disco que ya comencé a hacer el año pasado”, detalló.