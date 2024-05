Ley Alberto: en qué consiste el proyecto que busca aplicar test de drogas a los choferes del transporte público cada 6 meses

Recientemente, la diputada del PPD, Carolina Marzán, presentó un proyecto de ley que tiene por objetivo que los choferes del transporte público del país se sometan a un test de drogas.

Concretamente, la iniciativa fue ingresada al Congreso Nacional tras la muerte de Mauro Alberto Gómez, un menor de 14 años que falleció atropellado por un chofer del transporte público en Valparaíso que dio positivo a un examen de cocaína.

¿En qué consiste la “Ley Alberto”?

En detalle, la diputada Carolina Marzán, acompañada de los padres del menor fallecido y del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, presentaron la iniciativa denominada como “Ley Alberto”, que fue nombrada en honor al adolescente de 14 años, a petición de su madre.

El proyecto exige que las empresas del transporte público realicen cada 6 meses un control de detección de consumo de drogas a los respectivos choferes que se suban a los microbuses.

En ese sentido, la iniciativa establece que se deberá realizar un registro en que se conste la realización del examen de drogas. Dicho registro deberá ser informado a la autoridad competente.

Por otro lado, de haber incumplimiento de esta obligación, será causal de aplicación de multas y, en caso de reincidencia, significaría el término de la autorización asociada al servicio de transporte de pasajeros.

¿Qué dijo la diputada Marzán?

La diputada del PPD, Carolina Marzán, sostuvo que “un niño, porque Alberto era un niño de tan solo 14 años, murió atropellado por una micro a exceso de velocidad, y que además el chofer estaba bajo los efectos de alcohol, droga y otros estupefacientes según se nos informa. Vamos a exigir que exista seguridad en los traslados de los estudiantes, y de cada persona que hoy día se moviliza por nuestra región y nuestro país”.

Junto con lo anterior, la parlamentaria señaló que “necesitamos que existan condiciones dignas por parte de los empresarios, para cada chofer de la locomoción que hoy día no tiene espacios dignos para descansar. Son fuertemente presionados también por temas económicos de las empresas, no tienen baños y no tienen también un espacio laboral digno”.

De todas formas, Marzán enfatizó que lo anterior “no justifica bajo ningún punto lo que sucedió ayer con este chofer irresponsable que hoy día no solamente ha dañado a una familia, sino que a toda una comunidad escolar, a toda una provincia, una región y un país”.

Por último, la Diputada Marzán hizo un llamado al Ejecutivo para que se sume a la propuesta. “Esperemos que el Gobierno se haga parte de este proyecto de ley que va a perfeccionarse, que se va a discutir, ya que esperamos que nunca más tengamos que lamentar hechos tan dolorosos como los vividos con Alberto”, detalló.