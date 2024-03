“Es obra de Dios”: Fundador de Coaniquem es galardonado con Premio Nacional de Medicina 2024

En el Ciudadano ADN conversamos con el ganador del Premio Nacional de Medicina 2024, Jorge Rojas Zegers, fundador de Coaniquem.

“Este premio ha dado mucha felicidad a mucha gente. Eso es lo lindo y la felicidad es difusiva, se crea una buena onda maravillosa”, comentó Rojas al inicio de la conversación.

Acto seguido, el fundador de Coaniquem compartió cómo fue el momento en el que recibió su reconocimiento. “Estaba jugando bridge con una hija”, confesó, entre risas.

“Me llaman y puse el celular en manos libres, y se supone que esto no lo podía saber nadie. Yo no entendía nada y me dijeron que no se lo dijera a nadie hasta que se hiciera el anuncio. Fue el secreto mejor guardado entre mi mujer, mi hija y mi hijo Jorge que estuvo metido en toda la postulación”, relató.

Más allá de lo humano

Jorge Rojas Zegers expresó que se sintió sorprendido por recibir el Premio Nacional de Medicina 2024. En sus propias palabras, “mi único mérito es haber ido convocando personas”.

“Partimos unos pocos fundadores - Sergio Domínguez, Ricardo Ayala y Guillermo Ibarra, que ya no está con nosotros - y fue creciendo. Éramos 6 personas trabajando al comienzo y ahora son 600. Yo digo, en qué momento pasó esto… eso es muy lindo y da mucha alegría”, mencionó.

En esa misma línea, Rojas se refirió a los orígenes del trabajo con Coaniquem. “Nosotros teníamos un objetivo muy preciso: el niño con quemaduras en el centro”, dijo.

“Inmediatamente, creamos el lema ‘todo por el niño quemado’ y es tremendamente exigente, es todo. Después, yo agregué dentro de mi discurso ‘ir más allá de lo razonable’. Coaniquem no es razonable, por eso es obra de Dios, si fuera humana, sería súper calculada”, aseguró.

Coaniquem y vocación por el servicio

Jorge Rojas es un cirujano plástico que decidió utilizar sus conocimientos para beneficio de las necesidades de la gente, algo que podría considerarse como darle la espalda a la bonanza económica propia de su profesión.

Sobre lo anterior, Rojas confesó que “con mi mujer, cuando nos casamos, le pedimos a Dios un regalo: que nos diera un pasar estrecho”.

“Sabíamos que una familia que llegó a ser numerosa con 7 hijos tenía que aprender una forma de vivir sobria, pensando en los otros y acogiéndolos. Nunca hemos enfocado nuestra vida a generar riquezas, sino que a entregar felicidad y eso se hace a través del servicio. Ese pasar estrecho es lo que nos permitió tener un Coaniquem que viva un pasar estrecho”, declaró.