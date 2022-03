Marta Colombo se convirtió en la primera mujer en ganar el Premio Nacional de Medicina

Durante esta jornada, la doctora Marta Colombo fue condecorada con el Premio Nacional de Medicina, siendo la primera mujer en obtener este reconocimiento.

“Me faltan las palabras para agradecer dónde estamos hoy día con este premio. Es para mí un gran honor, y creo que no es sólo para mí, porque he trabajado con tantas personas que me han ayudado. Yo creo que ellos son los que me han permitido estar aquí”, señaló Colombo tras recibir el premio.

Con este premio, que se entrega desde el año 2002, se reconoce la trayectoria de Marta Colombo en el sector de la salud, junto a la excelencia, aporte y creatividad en el área.

“Quiero agradecer a todas las personas que han trabajado conmigo durante tantos años. Fue para mí un honor, muy fácil trabajar con ellos, pudimos hacer algunas cosas que fueron de utilidad para el país“, sostuvo emocionada.

En sus 54 años de trayectoria, sus aportes a la salud han sido principalmente en la salud neurológica y metabólica de la población infantil de Chile, siendo el Programa de Pesquisa Neonatal para la Fenilcetonuria y el Hipotiroidismo Congénito su trabajo más importante.