Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia: “Los chilenos no saben la historia real, conocen la versión precisamente de los políticos”

En el Ciudadano ADN tuvimos el honor de conversar con el Premio Nacional de Historia (2006) Gabriel Salazar, quien nos entregó detalles sobre Recabarren, Drama político: Deliberación, soberanía, tragedia, el libro que trabajó junto a Nelda Muray.

Como el plebiscito constitucional está a la vuelta de la esquina, el historiador aprovechó de comentar el proceso y aseguró que “estoy optimista”.

“Los historiadores confiamos en los procesos profundos, no en la paja molida que tiran algunos señores políticos”, dijo el académico al inicio de la conversación sobre el posible resultado.

En esa misma línea, el Premio Nacional de Historia se refirió a la posibilidad de que si triunfa la opción “En Contra” ya no habría chances de tener una nueva Constitución. Sobre aquello, el filósofo expuso que “eso es lo que dicen los políticos, pero no es lo que dice el pueblo”.

“Hay que seguir y producir los cambios que no se han hecho. Cambios profundos, no ajustes por aquí y por allá… son cosas más profundas”, expresó.

El ADN literario de Recabarren

Recabarren, lo último de Gabriel Salazar junto a Nelda Muray, está escrito en un formato propio de la dramaturgia. En sus páginas narra el proceso constitucional que se vivió a comienzos del siglo pasado, y apunta a “pensar” la historia política del pueblo chileno a partir de su memoria y, sobre todo, de su deliberación soberana.

“La idea nuestra era dar a conocer ese período sobre el cual casi no hay nada escrito que llegue a las aulas en enseñanza media o que llegue al público en general. Se desconoce ese período, no tenemos conciencia ni formación escolar o universitaria respecto a cómo han sido los procesos constituyentes anteriores. No es el primero, este es el undécimo. El número 11 fracasado, más encima”, detalló el historiador, para luego explicar por qué decidió hablar sobre el período político chileno desde 1911 hasta 1924 y apeló al hecho de que “todo el mundo se involucró en cambiar la Constitución”.

“No fue solo un proceso de políticos, fue un proceso de la sociedad civil que lideraron, en esa línea, los trabajadores, los alcaldes regidores, habitantes de conventillos, estudiantes, fuerzas armadas, industriales e ingenieros. Todo el mundo se involucró en pensar que había que hacer un cambio profundo y darle a Chile una nueva Constitución”, señaló.

El “silabario” de los procesos constituyentes

A lo anterior, Gabriel Salazar agregó que “es un período muy interesante, que es parecido a este, pero diferente en términos que el proceso empezó entre los actores sociales, incluyendo a los militares”.

“Esto desembocó en una coyuntura que todos debiéramos conocer porque es como el silabario del proceso constituyente”, planteó, para luego decir que “el libro intenta reproducir esa época”.

“Hacemos hablar a los militares, a trabajadores, a Recabarren y a las mujeres, etcétera, en relación a ese proceso”, apuntó. Así mismo, Salazar criticó el actual proceso constituyente y dijo que “este período ha sido dominado por los políticos”.

“Como que monopolizan el proceso constituyente y usurpan, al hacer eso, la soberanía popular”, reflexionó.

Por otra parte, el Premio Nacional de Historia habló sobre la manera en que los chilenos conocen el relato del país. Sobre eso, aseguró que “en general los chilenos no saben historia, la historia real… conocen la historia oficial, que es la versión precisamente de los políticos”.