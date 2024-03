Un intercambio de opiniones tuvieron el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, tras la investigación que estableció la filtración de antecedentes reservados por parte del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz.

Esto porque la secretaria de Estado acusó una “red de corrupción de cuello y corbata” donde no solo estaría involucrado Muñoz, sino también “expersoneros de Gobierno y a líderes políticos de la oposición”.

Los dichos de la ministra no pasaron desapercibidos, y el fiscal Valencia le respondió por la prensa, indicando que “yo no sé qué información tiene la ministra Vallejo para hacer una afirmación de esa naturaleza. Si efectivamente ella tiene información sobre la existencia de una red, debería aportarla”.

Esto también tuvo respuesta por parte de la vocera de Gobierno, quien aseveró que “si tuviéramos nuevos antecedentes, los vamos a poner inmediatamente a disposición de la Fiscalía”

“Ella me llamó...”

Sobre esto conversó con ADN Hoy el propio Fiscal Nacional, quien dio por superado el impasse con la ministra Camila Vallejo, afirmando primeramente que “no puedo negar ni afirmar que exista una red de corrupción”.

Sobre sus dichos, Valencia expresó que “yo no salí a corregir a la ministra Vallejo, no tengo autoridad y tampoco creo que me corresponda”.

Además, reveló que la secretaria de Estado lo llamó por teléfono para aclarar sus puntos, lo cual fue valorado por Valencia. “Ayer hablé con la ministra Vallejo un par de veces durante el día para poder intercambiar opiniones y poder entender qué es lo que yo traté de transmitir y qué es lo que yo trataba de transmitir, y yo valoro ese gesto”, aseguró.

Finalmente, el líder del Ministerio Público aseveró que “lo que rescato de aquellas afirmaciones, y creo que el punto para mí está suficientemente superado, es que existe un interés del Ejecutivo en que los hechos se esclarezcan”.

“Existe el interés del Gobierno también de transmitir o de representar la preocupación de la ciudadanía. Y todo eso me parece que se encuentra dentro de los márgenes de lo que el Ejecutivo puede hacer. Yo escuché sus explicaciones, me parecieron suficientemente claras, y yo no puedo menos que compartir esa preocupación”, cerró.