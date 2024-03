El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, abordó en ADN Hoy la investigación contra el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, y las filtraciones que este realizó de antecedentes reservados al abogado de Luis Hermosilla.

En detalle, al persecutor se le consultó sobre un reportaje de CIPER que indicó que él -como abogado externo de la Municipalidad Lo Barnechea- habría emitido 57 boletas, mientras Felipe Guevara era alcalde de la comuna. Incluso, el nombre de dicho exjefe comunal aparece en las filtraciones de Muñoz.

Agencia Uno | El exalcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara Ampliar

En esa línea, Valencia reafirmó que “yo no conozco al señor Guevara, y él también ha manifestado que no me conoce”, y añadió que “efectivamente tenía un vínculo con la municipalidad (...) que trascendió más de dos alcaldes. No estuve solo con el señor Guevara, también estuve con Cristóbal Lira”.

También fue consultado por su cercanía académica con el exministro del Interior, Andrés Chadwick, quien igualmente aparece en las filtraciones tras revelarse, por parte de La Segunda, que Hermosilla le reenvió información secreta sobre el Caso Dominga.

Agencia Uno | El exministro del Interior, Andrés Chadwick / Leonardo Rubilar Ampliar

Ante esto, el Fiscal Nacional explicó: “Tuve la posibilidad de trabajar en la Universidad San Sebastián durante unos meses, en el periodo en que estaba trabajando en mi tesis doctoral. Y el decano de la Facultad de Derecho era Chadwick, esto antes de postular al cargo. Y renuncié apenas fui designado”.

En ese sentido, recalcó que “ninguna de esas circunstancias constituye inhabilidad alguna desde el punto de vista legal, ni tampoco constituye una cercanía o algún tipo de vínculo que me exima moral o éticamente de tomar decisiones en este caso”.