“Debería aportar información”: Fiscal Nacional responde a dichos de Vallejo sobre una “posible red de corrupción” por Caso Audios

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, abordó los dichos de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, la cual apuntó a “una posible red de corrupción de cuello y corbata” tras darse a conocer las filtraciones del exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, al abogado Luis Hermosilla.

Fue el pasado martes cuando la secretaria de Estado, desde el Palacio de La Moneda, abordó la situación: “Estamos hablando de una posible red de corrupción de cuello y corbata que implica no solamente al exdirector general de la PDI, sino que también a expersoneros de gobierno y líderes políticos hasta el momento de la oposición”.

Agencia Uno | La Ministra Segegob, Camila Vallejo / FRANCISCO PAREDES Ampliar

En una entrevista con Mega, Valencia respondió a estos dichos: “Yo no sé qué información tiene la ministra Vallejo para hacer una afirmación de esa naturaleza. Si efectivamente ella tiene información sobre la existencia de una red, debería aportarla a la fiscal a cargo de la causa”.

“De momento hacer una afirmación como esa... La investigación está vigente, no puedo entregar información sobre el particular, pero me remito a los hechos de la formalización que se han hecho públicos”, añadió.

“Me comuniqué con la ministra del Interior”

Asimismo, el Fiscal Nacional afirmó que al Gobierno no se le informó antes sobre el allanamiento al domicilio y oficina de Sergio Muñoz. “Momentos antes de que se publicara el comunicado en el que informábamos de la diligencia y la existencia de la investigación, me comuniqué con la ministra del Interior”, dijo.

“Le informé la diligencia que se había realizado y le transmití la misma información del comunicado por un asunto de diferencia entre instituciones estatales, considerando que la PDI depende del Ministerio del Interior”, concluyó.