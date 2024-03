¿Isla se queda sin DT? Carlos Tévez se plantea la renuncia por fuerte conflicto con el arbitraje argentino

Es la polémica del momento en el fútbol argentino. Carlos Tévez, DT de Independiente, donde juega el chileno Mauricio Isla, podría dejar su cargo luego de la fuerte crítica que lanzó contra el arbitraje anoche tras el empate 2-2 ante Barracas Central por la Copa de la Liga.

El “Apache” sintió que fueron perjudicados por algunos cobros del árbitro Pablo Dóvalo y dio a entender que el réferi llegó con la predisposición de favorecer a Barracas, equipo que suele estar en el ojo del huracán porque su dueño es “Chiqui” Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

En conferencia de prensa post partido, Tévez estalló y dijo abiertamente que el juez les “robó”. “Es muy difícil y muy notorio porque venimos diciendo que Pablo (Dóvalo) con Barracas tiene antecedentes. Estuvo toda la semana esto instalado, pero viene y te roba igual. Callarse en esta instancia no me parece justo. Todos los técnicos venimos pidiendo solamente una cosa: que no nos caguen”, señaló.

A raíz de estos dichos, la Asociación Argentina de Árbitros emitió un comunicado para repudiar “enérgicamente” las declaraciones de Carlos Tévez. “Expresó graves términos que calumnian, injurian e incitan a la violencia, menoscabando el buen hombre y honor del Sr. Dóvalo. Por tal motivo iniciaremos las correspondientes acciones legales en sede penal y civil por los daños y perjuicios ocasionados”, advirtió el organismo.

“Lo que menos quiero es perjudicar al club”

En este escenario, el DT de Independiente se pronunció hoy en una conferencia de prensa, donde abordó su posible salida del club. “Sigo insistiendo que nos robaron, no voy a cambiar mi versión. Sigo viendo las jugadas e insisto en que perjudicaron a Independiente. ¿Lo que pasará después? Si lo que digo, perjudica a Independiente, tengo que dar un paso al costado. Lo que menos quiero es perjudicar al club”, afirmó el exfutbolista.

Además, el otrora delantero mostró interés en dejar el fútbol argentino. “No me veo dirigiendo mucho tiempo más en Argentina. Me tengo que plantear si quiero ser parte de este sistema. Si eres parte, tienes que aguantarte todas estas cosas. Si no quieres ser parte del sistema, tienes que dar un paso al costado”, concluyó.