Ricardo Gareca abre la puerta al retorno de Mauricio Isla a La Roja: “Está muy predispuesto a ser tenido en cuenta”

Santiago

Este martes, en una edición especial, Los Tenores conversaron en Juan Pinto Durán con el entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, instancia en la cual valoró las bases con las cuales llega a hacerse cargo del “Equipo de Todos”.

“Tengo una alta visión del futbol chileno, siempre fue difícil enfrentar a Chile. La calidad del jugador chileno está fuera de discusión, técnicamente es muy bueno y además es un jugador agresivo, con muy buena actitud. Vine a buscar lo que siempre vi, jugadores técnicamente buenos y con muy buena actitud”, aseguró el “Tigre”, remarcando que el plantel nacional tiene opciones claras de clasificar al Mundial 2026.

“Lo veo competitivo. Sin entrar en temas tácticos, que es lo que menos quiero porque tengo un gran respeto por Berizzo, creemos que Chile solamente fue superado por Uruguay. Con Venezuela terminó perdiendo bien, pero hubo ciertos yerros que le facilitaron las cosas al rival. A lo mejor quieren exigir ciertos gustos que están dentro de un cierto análisis, pero creo que Chile mereció mejor suerte y tiene grandes posibilidades de situarse en zona de clasificación, aunque no va a ser nada fácil”, remarcó Ricardo Gareca, que apuntó a otro análisis al momento de pensar cómo puede mejorar La Roja sus resultados.

“Chile tiene gol, sus componentes tienen gol. No creo que la falta de gol sea un problema esencial. Chile necesita recuperar su confianza, lograr una química especial con la gente. El gol llega en cualquier momento, es una búsqueda, no llega por casualidad. En eso es donde nos ronda la cabeza, tenemos las posibilidades intactas para lograr los objetivos. Para llegar a un Mundial, tenemos que sortear obstáculos y para eso se necesita de todos los jugadores, no de uno en particular. El rendimiento no tiene nada que ver con la edad, ya sea a través de uno que recién debuta o el que tenga 100 partidos internacionales”, aseguró el DT de la selección chilena.

Además, reconoció que no da nombres por no convocables, más aún considerando a aquellos de la “Generación Dorada”, para lo cual tampoco descartó el hecho de que pueda convocar a Mauricio Isla, quien ya se había dado al margen de la selección chilena, y reconoció charlas con varios de los referentes nacionales.

Hay que sacar cada partido como una final y todos los detalles cuentan. Por supuesto que hay un rendimiento, pero también el rendimiento en la selección (...) Lo primero que hicimos fue comunicarnos con todos los muchachos que tuvimos como rivales durante tantos años. La gente tiene que saber que Chile era una selección top, lo más alto que se puedan imaginar desde lo físico y ni hablar de lo futbolístico. En todos con los que hablé encontré respuestas en las cuales los encontré vigentes, con ganas de ser llamados y tendremos que ver en su momento. En el caso de Isla, cuando hablamos con él, está muy predispuesto a ser tenido en cuenta por la selección”, enfatizó el nuevo DT de La Roja.