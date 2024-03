Sifup denuncia a Deportes Melipilla ante la ANFP por “grave incumplimiento” con exjugador del club

Chile

Durante la jornada de este miércoles, el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup) dio a conocer una denuncia presentada ante la ANFP en contra de Deportes Melipilla, a raíz de una deuda vencida al Gonzalo Lauler, quien tras el término de la temporada 2021 dejó de ser jugador de los “Potros”.

“Ante el grave incumplimiento de Deportes Melipilla, denunciamos al club ante la ANFP por deuda vencida a Gonzalo Lauler. No vamos a aceptar que dirigentes y funcionarios de algunos clubes continúen realizando prácticas abusivas en contra de sus trabajadores”, señaló el gremio en sus redes sociales.

Este no es el primer conflicto ente el defensor chileno y el elenco melipillano. En noviembre del año pasado, Lauler acusó al club por un dinero que le estaban debiendo desde 2021. “Ya son casi dos años del fin de la relación laboral con Melipilla y hasta la fecha no me han pagado el finiquito acordado y firmado por el presidente o ex presidente del club”, escribió en su cuenta de Instagram.

Horas después de esa publicación, el actual zaguero de Deportes Santa Cruz explicó que desde el club se comprometieron en solucionar el problema. “Gracias al nuevo presidente del club, por contactarme rápido y hacerse cargo de algo que heredó por culpa de otros irresponsables”, agregó Gonzalo Lauler en aquella ocasión.