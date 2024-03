“No me quiero aventurar ni tener esa ilusión”: Claudio Bravo mira con distancia la opción de ser citado a La Roja por Gareca

Santiago

En el marco del Real Betis Week, que el elenco de La Liga Española realiza para promover su marca en el país, los sevillistas dispusieron de la presencia del arquero nacional Claudio Bravo, que hizo un balance de su paso por el elenco hispano.

“La obtención de la Copa del Rey ha sido el momento más alto en cuanto a alegrías, es muy complejo ya meterte en una final y ganar peleando con los clubes más poderosos, también en lo económico. Lo asemejo mucho a lo que me tocó vivir con la selección en cuanto a la euforia y el cariño recibido”, aseguró el meta de 40 años, quien ve con mesura sus próximos pasos deportivos.

“No me inquieta el futuro, me preocupo más del día a día, ayudar, desempeñarme como futbolista hasta el último día que me toque estar. Solo me queda disfrutar, no me proyecto ni a cinco ni a tres años”, remarcó Claudio Bravo, sin darse por aludido de cara a los primeros partidos oficiales que tendrá Ricardo Gareca en La Roja.

“Si existe un interés de saber cuál es tu situación, tu idea, si tienes el orden de querer ayudar, es tan sencillo como decir que sí. Si hubiera un llamado para darme las gracias y no contar conmigo, también es válido. Mi situación es siempre querer estar y ayudar, pero no sé si voy a estar en una nómina o no. Ese ha sido mi misma sensación desde que debuté”, expresó, mirando con distancia un eventual regreso a la selección chilena.

“No sé si voy a estar en nómina, no me quiero aventurar ni tener esa ilusión de marearme con ciertas cosas. Mi mayor pensamiento hoy es disfrutar donde me toca estar”, expresó, aunque aseguró que su inactividad durante los últimos cuatro meses no es factor.

“Lo que más me tocó fue la Copa América de Estados Unidos, cuando venía lesionado y con un tema familiar complejo. Los primeros tres partidos fueron los peores de mi carrera, pero al final tienes tanto conocimiento de tu fuerza mental que te lleva a resolver estos desafíos. Había muchas críticas, querían que se pusiera otro compañero, pero esas cosas te hacen crecer y la historia la sabe todo el mundo. A veces la inactividad depende mucho de tu cabeza”, recalcó el oriundo de Viluco.

Claudio Bravo y su visión del fútbol chileno

En la charla con la prensa, el arquero nacional apuntó que no ha tenido propuestas concretas para regresar a Colo Colo, más allá del regreso de Arturo Vidal o de otros emblemas del balompié nacional, como Marcelo Díaz en la U.

“Siempre es un anhelo volver, pero a día de hoy no existe absolutamente nada. Los nombres que han llegado suben el nivel del torneo, pero viendo desde la distancia otros temas que generan incertidumbre y pena, como ver estadios vacíos, incidentes en partidos importantes. Eso aleja a la gente y ensucia la imagen de nuestro fútbol”, dijo, analizando con pesar el momento de los juveniles en el país.

“Ves malos resultados a nivel de divisiones inferiores. Tuvimos una etapa privilegiada en ese sentido, donde por Colo Colo salíamos a jugar muchos torneos y era un poco lo que se hacía en ese entonces, invertir en la gente joven. No sé donde va hoy el fuerte de esa inversión”, aseguró, junto con no cerrarse a diversas situaciones para lo que será su futuro una vez que se retire.

“Tuve un acercamiento del INAF para hacer la carrera de director técnico, pero lo tengo congelado porque mi día a día es el Betis. Veremos lo que me depara el destino”, concluyó Claudio Bravo.