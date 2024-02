Madre de joven asesinada en Maipú entrega carta al Presidente Boric: “Es algo que no le deseo a nadie”

Este martes, la madre de Ari Salgado, la joven asesinada hace una semana por su pololo en Maipú, entregó una carta al Presidente Gabriel Boric, donde le solicita la máxima pena para Joaquín González Barra, el asesino de su hija.

En concreto, Genoveva Arango, madre de la víctima, llegó hasta La Moneda para compartir una carta con el Presidente Boric y exigir cadena perpetua para el autor del macabro crimen de la joven de 22 años.

“Necesito que se haga justicia para mi hija, que sea la pena máxima para que en este país no vuelva a pasar esto , porque ya es mucho (...) Nunca pensé vivir esto, porque yo tenía una hija tranquila y en este momento está en un cementerio gracias a un femicida que quería tenerla para ella y se la llevó”

En esa línea, le solicitó al Presidente Boric que “se haga justicia máxima” y afirmó que González Barra se ensañó con su hija: “ él no tuvo piedad, no fue una sola puñalada, él la quería eliminar ”.

“La metió en una maleta, la escondió debajo de la cama y no sé cómo nadie se dio cuenta, la familia estaba ahí (...) No hay peor cosa que sacar a tu hija muerta del Servicio Médico Legal, es algo que no le deseo a nadie y ojalá que ninguna madre vuelva a pasar por esto”, concluyó.

Según el Ministerio Público, Joaquín Hernán González Barra apuñaló a su polola en más de 14 oportunidades, tras tener una discusión. Posteriormente, intentó ocultar su cuerpo en una maleta. El femicida se encuentra en prisión preventiva mientras se realizan las indagatorias.