“¡Contéstame, ayúdame!”: Revelan crudos mensajes que envió joven asesinada por su pololo en Maipú

Ari Salgado fue mortalmente atacada por su pareja, Joaquín González Barra, en Maipú. Y este miércoles se conocieron detalles del estremecedor crimen.

Es que la joven habría intentado pedir auxilio antes de que su pololo la dañara fatalmente con varias estocadas. Y luego escondiera su cuerpo en un saco de papas.

Posteriormente, el hombre intentó dejar a su víctima en una maleta, pero terminó contándole todo a su hermana, quien lo denunció a Carabineros.

Por ello, González fue detenido y será formalizado bajo los cargos de femicidio. Mientras, los cercanos a la fallecida chica comentaron desconocidos antecedentes de su violenta relación.

Ari intentó pedir ayuda

Así, en un reportaje de Chilevisión Noticias, uno de los amigos más cercanos de Ari confirmó que había recibido varios mensajes de ella, previo a su muerte.

Una serie de chats donde le pedía ayuda, desesperada, a eso de las cuatro de la mañana. “El día que le pasó esto tenía una llamada perdida y unos mensajes que los borró, quizás lo borró él, no sé quién habrá sido. El día anterior me mandó: ‘Aló, aló, por favor, contéstame, ayúdame’. Me pidió ayuda. ‘Casi me muero’, me estaba escribiendo”, dijo.

Junto a esto, otra de sus cercanas desclasificó que “siempre supe que él era muy obsesivo con ella, muy violento, que quería tenerla encerrada para él no más. Él era obsesivo, la buscaba mucho para estar con ella y ella a veces habían cosas que no nos contaba. Por ejemplo, yo creo que esta violencia viene hace rato, no nos decía todo por no dejarlo mal a él quizás”.

De hecho, el mismo medio contó que “a finales del año pasado la joven habría recibido amenazas por redes sociales por parte de Joaquín, denunciándolo ante las autoridades”, pero que no había perseverado una vez que la contactó la justicia.