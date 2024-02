Diego “Pulpo” González y su reencuentro con Jorge Almirón: “En dos semanas tengo revancha con él, así que tendré que demostrarle que sigo vigente”

Santiago

En entrevista con DSports Radio, el volante argentino Diego González compartió sus pensamientos sobre su experiencia en Unión Española, su paso por Boca Juniors y la anticipada confrontación con Jorge Almirón, actual entrenador de Colo Colo.

El “Pulpo”, reconocido hincha xeneize, expresó su gratitud por haber formado parte del club de sus sueños, a pesar de enfrentar desafíos en el campo debido a diversas lesiones. “Traté de ser lo más profesional posible, quizás me tocó estar más afuera de la cancha, pero intenté respetar a la institución y a mis compañeros”, admitió el jugador.

Diego González reflexionó sobre su tiempo en el cuadro oro y cielo, admitiendo que le habría gustado llegar al club más joven y reconociendo un error en su enfoque de recuperación: “Me hubiese gustado llegar a Boca más joven” y reconoció como su principal error el dejar “de lado la parte kinésica de la recuperación por el afán de volver antes”.

El volante hispano también abordó su enfrentamiento próximo contra Jorge Almirón, quien fue su entrenador en Boca Juniors. “En dos semanas tengo revancha con él, así que tendré que demostrarle que sigo vigente, que sigo bien y el fútbol siempre te da revanchas”, dijo el jugador argentino.

El futbolista, que ahora defiende los colores de Unión Española, reveló su comodidad en el nuevo entorno, destacando el trato especial que recibe en el club chileno. “Acá me siento así, medio mimado, en otro rol, y no me había pasado. Uno siempre la lucha y se va yendo de a poco, pero estoy en una institución donde se brinda al máximo para ofrecerme la comodidad y tranquilidad que el deportista necesita. El mimo al jugador sirve”, afirmó Diego González.

Finalmente, el mediocampista de 35 años no dudó en expresar su compromiso con Unión Española, afirmando que “si tengo que volverme a lesionar por defender el escudo de Unión Española, lo voy a hacer, no pasa nada después, si no cobro, no tengo problemas”.