ANFP y Canal 13 se enfrascan en una disputa legal por la “Generación Dorada”

Santiago

En medio de la retirada de la llamada “Generación Dorada” del fútbol chileno, una disputa legal ha surgido entre Canal 13 y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) respecto al registro de la emblemática frase.

El Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inapi) aprobó la solicitud de la señal televisiva para registrar dicho nombre, desatando el malestar de la ANFP.

La defensa del ente rector del balompié nacional, a cargo del estudio Alessandri, subraya la notoriedad de la expresión “Generación Dorada” al referirse a la Selección Chilena de Fútbol. Tras la inscripción hecha por Canal 13, el máximo ente del fútbol nacional recurrió al Tribunal de Propiedad Industrial, según informó Diario Financiero.

En palabras textuales presentadas ante el Tribunal, la ANFP destaca que “resulta un hecho notorio que la expresión a través de la cual se denomina públicamente a la Selección Chilena de Fútbol es La Selección Chilena, La Selección Nacional, La Roja y, aquel de interés para el presente recurso, La Generación Dorada”, argumentando la asociación directa del concepto con la ANFP, por lo que se sienten perjudicados.

Por otro lado, la defensa de Canal 13, liderada por el estudio Sargent & Krahn, enfatiza que la ANFP no puede atribuirse la creación de la marca para los servicios requeridos por el canal.

En sus propias palabras, durante el proceso ante el Inapi, argumentaron que “la asociación pretende atribuirse un uso y creación que no detenta y, más grave todavía, respecto de servicios que no desarrolla en el mercado”, alegando que la ANFP intenta obstaculizar un proceso de inscripción legítimo esgrimiendo derechos que no poseen en la práctica.

En última instancia, la resolución de esta disputa legal recae en el Tribunal de Propiedad Industrial, con la posibilidad de llegar a la Corte Suprema si el fallo no es satisfactorio para ambas partes.